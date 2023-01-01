許嘉維東京競走賽破全國紀錄 可望成台灣進軍亞運男子首人

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台灣田徑選手許嘉維（前）1日在日本東京元旦競走賽傳出捷報，20公里競走以1小時26分47秒破全國紀錄。（圖取自facebook.com/racewalk666）

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）台灣田徑選手許嘉維今天在日本東京元旦競走賽傳出捷報，20公里競走以1小時26分47秒破全國紀錄，並達到杭州亞運參賽標準，有望成為台灣進軍亞運男子競走第一人。

來自台體大的許嘉維過去一年傷勢不斷，他昨天曾在臉書發文抒發心情，除了謝謝自己每次被打倒依舊屹立不搖地再站起來，同時也期許帶著這份毅力繼續努力，往更高的競技舞台前進。

許嘉維這次前往日本參加東京元旦競走錦標賽，新年的第一天就締造佳績，他以1小時26分47秒完賽，排名第10，同時改寫張洧睿2019年世界競走挑戰賽能美站締造1小時28分18秒的全國紀錄。

許嘉維不僅成為新的全國紀錄保持人，還一舉達到杭州亞運參賽標準1小時27分35秒，待成績經認定後，將成為台灣首位踏上亞運殿堂的男子競走選手。

過去未曾有台灣男子競走選手前進亞運，女子競走選手則有張珈鳳，曾在2014年參賽。（編輯：張雅淨）1120101