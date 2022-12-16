林郁婷世錦賽奪金 亞運之行更有信心

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（中央社記者龍柏安台北16日電）台灣拳擊名將林郁婷今年在世界拳擊錦標賽女子57公斤級勇奪金牌，也揮別東京奧運首輪出局的陰霾，歷經這一戰讓她明白，所有努力不會因為一次失敗而被抹滅。

國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮今天舉行，5月才在世界拳擊錦標賽摘金的林郁婷，以及「舉重女神」郭婞淳等人出席。

林郁婷今年收穫滿滿，除在世錦賽摘金，也拿下體育運動精英獎最佳女運動員，月初在墨西哥舉辦的金腰帶系列賽奪金，這次還可一口氣領到新台幣300萬元的國光獎金，堪稱是最大贏家。

回顧近兩年生涯的起伏，林郁婷顯得有些複雜，她表示，奧運首輪出局的確很受傷，直到今年世錦賽奪金後，她知道之前備戰奧運的訓練方針並沒有問題，有時可能只是比賽自己的狀態不好，或對手的狀態更好。

林郁婷透露，現在的她也明白，自己過去的努力，不會因為一場比賽失利而全部抹滅，反倒是要透過比賽知道、檢討缺失，也讓往後的訓練有更明確的方向。

今年首度拿下體育運動精英獎，林郁婷笑說，很開心自己可以重新回到這個舞台，也代表自己的努力有了回報。她強調，今年世錦賽這面金牌，給了她更多自信與信心，讓她去面對明年的杭州亞運。（編輯：管中維）1111216