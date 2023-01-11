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台灣第一人 王景成當選東亞田徑總會副主席

2023/1/11 17:28
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（中央社記者黃巧雯台北11日電）中華民國田徑協會秘書長王景成自2013年起連續3屆獲選亞洲田徑總會獨立理事，田協今天宣布，王景成以全票通過當選第一屆東亞田徑總會副主席，成為台灣田徑史上第一人。

中華民國田徑協會今天發布新聞稿表示，東亞田徑總會為亞洲田徑總會新成立的地區總會，由東亞地區的中國、日本、韓國、北韓、中國香港、中國澳門、蒙古及本會共8個會員國所組成，今天下午以視訊會議進行第一次會員大會及選舉。

田協指出，投票結果由中國田協副主席王楠當選第一屆東亞田徑總會主席，而中華民國田徑協會秘書長王景成以全票通過當選副主席。

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田協表示，王景成自2013年起連續3屆獲選亞洲田徑總會獨立理事，10年來深獲亞洲各會員國的支持，今天當選東亞田徑總會副主席，成為台灣田徑史上第一人，實屬不易。

王景成表示，除了感謝田協名譽理事長蔡辰威及理事長葉政彥長期栽培及肯定，也謝謝全體理監事及秘書處的全力協助，未來將積極參與此總會事務，爭取在台灣主辦亞洲青年、青少年國際賽事，促進田徑發展。（編輯：張雅淨）1120111

#王景成
#東亞田徑總會
#中國田協
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