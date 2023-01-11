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WSBL台元延長賽擊退國泰 開季3連勝

2023/1/11 20:02
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（中央社記者黃巧雯台北11日電）女子超級籃球聯賽（WSBL）台元紡織今天出戰衛冕軍國泰人壽，從領先19分到被追平，台元彭曉彤延長賽挺身而出，率隊以84比77拿下勝利，開季3戰全勝，賞國泰本季首敗。

WSBL例行賽今天在輔仁大學體育館舉行，稍早台電女籃以74比55力挫中華電信，台電本季首勝開張，而電信苦吞3連敗。

台元紡織上季例行賽曾2度扳倒國泰，但本季熱身賽交手時以28分差落敗，今天為兩隊本季例行賽首度碰頭。

台元紡織今天上半場在吳盈潔、彭曉彤帶領下，最多領先19分，且團隊展現得分高效率，40投21中，反觀國泰前2節出現15次失誤，台元半場結束就以50比33領先。

國泰下半場攻守回穩，提升壓迫防守的強度，第3節先將落後差距縮小至7分，第4節打出15比8攻勢，包括陳薇安倒數4秒飆進三分球，扳成72比72平手，延長比賽戰線。

國泰延長賽一度取得領先，所幸台元及時找回攻守節奏，彭曉彤趁著國泰失誤，快攻上籃得分，要回領先優勢，打出球隊氣勢，台元最終就以7分差收下比賽勝利，開季3連勝暫居龍頭寶座，而國泰則吞下本季首敗。

台元此役4人得分雙位數，吳盈潔進帳全隊最高的20分，另有2籃板、2抄截，而彭曉彤15分、羅培甄14分、林蝶11分。

國泰的陳薇安表現全面，拿下15分、10籃板、5助攻、6抄截，可惜未能幫助球隊搶下勝利。（編輯：張雅淨）1120111

#國泰
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國泰
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