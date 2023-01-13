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斯洛維尼亞射擊大獎賽 吳佳穎資格賽飆第1

2023/1/13 21:35
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（中央社記者龍柏安台北13日電）射擊甜姐兒「證件妹」吳佳穎，在斯洛維尼亞舉辦的2023射擊大獎賽女子10公尺空氣手槍資格賽，以582分高居排頭，也順利搶進明天凌晨登場的決賽。

2023斯洛維尼亞射擊大獎賽，是吳佳穎今年度所參加的首場國際賽事，由於巴黎奧運參賽門票發放方式改變，不再以世界盃單站前兩名方式發放，改以洲際錦標賽與世界積分兩種模式爭取，此次吳佳穎單兵出征，就是希望爭取積分，增添進軍奧運的籌碼。

吳佳穎在東京奧運「客串」參賽的女子25公尺火藥手槍，歷經加射後名列第5，與獎牌擦身而過，主項10公尺空氣手槍反倒發揮不如預期，資格賽僅排名14、無緣晉級決賽。

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比賽結束後吳佳穎表示，由於對25公尺火藥槍沒有太多預期，表現反倒比主項10公尺空氣槍更好，因此受訪時也透露，在空氣槍的部分仍有強化空間，尤其是抗壓性。

這次斯洛維尼亞射擊大獎賽，是吳佳穎展現「進化」後的成果，她在資格賽飆出582分的高分，距余艾玟所保持的584分全國紀錄僅有2分之差，在35名參賽選手中名列榜首，倘若決賽能維持火燙表現，大有機會用獎牌替今年賽季博得好彩頭。（編輯：謝雅竹）1120113

#吳佳穎
#斯洛維尼亞
#余艾玟
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