邱郡戴5人制棒球幸運手環 大專棒球聯賽當單場MVP

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣體大邱郡（圖）戴著5人制棒球賽「幸運手環」，大專棒球聯賽4強賽敲出關鍵安打、單場2安2打點當MVP，14日率隊以4比3擊敗文化晉級冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 112年1月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北14日電）台灣體大邱郡戴著5人制棒球賽「幸運手環」，大專棒球聯賽4強賽敲出關鍵安打、單場2安2打點當MVP，率隊以4比3擊敗文化晉級冠軍戰，總教練林宗毅直言他是「精神總錦標」。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強決賽台灣體大今天與文化大學交手，兩隊前4局打完台體0比1落後，文化5局上再拿1分。

台體5局下追分， 靠著保送、安打、失誤、邱郡關鍵安打，一棒2分幫助球隊扳平比數，再靠著失誤、高飛犧牲打取得超前分。

文化大學7局上拿下1分、再度扳平比數，台體7局下靠著張杰倫代打關鍵安打，送回致勝分，順利拿下比賽勝利。

台體3棒打者邱郡打擊表現佳，單場2安、貢獻2分打點，拿下單場MVP；邱郡7局強迫取分戰術奮力撲回本壘失敗，沒能替球隊多添分數，右肩後方還因此有點受傷不適，但總教練林宗毅表示，邱郡是球隊精神總錦標，「他帶動球隊士氣，拚回本壘那個play，有點受傷、但他還是撐下去。」

邱郡是去年亞洲盃、世界盃5人制棒球錦標賽國手，他也秀出手上戴著的5人制棒球賽手環，笑說是幸運物，他自評在世界盃學到很多，自己關鍵時刻很容易緊張，但從國外球員身上學到怎麼享受，場上緊張時就會看一眼手環，「蠻幸運的，戴著這個手環都打不錯。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今天比賽邱郡的哥哥、中職味全龍隊球員邱辰以及家人、朋友們都到場，邱郡表示，哥哥今天沒有特別說什麼，一些叮嚀平時私底下就會說了。

今天比賽好手感，邱郡表示，把選球做好、沒有特別抓什麼球路，但還是很在意強迫取分沒有替球隊多跑回分數；目前二壘、三壘都有練，他表示，既然教練團信任，就一定要相信自己，兩個位置接球方式和傳球距離都差蠻多的，確實接好、傳好最重要。（編輯：吳協昌）1120114