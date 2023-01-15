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牧倫斯公開批評裁判 PLG罰國王球團1.5萬

2023/1/15 11:28
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（中央社記者黃巧雯台北15日電）針對新北國王洋將牧倫斯昨天在賽後記者會公開批評裁判，台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）今天引述聯盟賽事章程規範進行懲處，對國王球團罰款新台幣1.5萬元。

新北國王昨天作客新竹縣體育館，出戰新竹街口攻城獅，國王隊終場以106比107落敗，中斷6連勝，而國王隊洋將牧倫斯（Byron Mullens）攻下全隊最高的27分，另有17籃板。

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牧倫斯昨天出席賽後記者會對裁判近來執法尺度發表意見，他認為，裁判應該是要保護球員安全，而不是讓球員一直被不合法的推擠、侵犯，可能因此造成球員受傷。

不過，PLG聯盟認定牧倫斯賽後記者會發言為公開批評裁判，聯盟今天發布新聞稿公布懲處結果，依聯盟賽事章程第2章球團規範第12條球團義務12.3「球團有共同維護聯盟形象之義務，不得於公開場合，以任何形式對聯盟決策、賽事判決，懲處決定或仲裁判斷等事項，發表不當言論」，處以新北國王球團罰款1.5萬元整。（編輯：李亨山）1120115

#牧倫斯
#PLG聯盟
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牧倫斯
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