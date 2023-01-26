中信兄弟開訓喊挑戰3連霸 調薪幅度估7%

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（中央社記者楊啟芳屏東26日電）中職中信兄弟今天在屏東中信園區開訓，今年要挑戰3連霸，領隊劉志威表示，球隊最大的優勢是有失敗的經驗與勇氣，「我知道我們很強」。至於調薪幅度，預估在7%左右。

前2個球季都拿下總冠軍的兄弟今年也備受矚目，今天開訓總教練林威助喊出目標就是「3連霸」。劉志威對球員致詞時表示：「棒球運動一定要具備失敗的勇氣，因為棒球是高失敗率的運動，過去我們總冠軍賽的失利要去面對，很多球員在一、二軍浮沉、傷勢，都要去面對它。」

劉志威點名曾受過傷的楊志龍、江忠城、王凱程等人，以及努力爭取到一軍位置的陳文杰、林書逸，都是有失敗的勇氣。劉志威說：「我們隨時都會有人跳出來，即使是菜鳥，只要準備好了，都有機會為團隊貢獻。」

兄弟曾遇過屢屢在總冠軍賽失利的挫折，到去年奪下2連霸，劉志威指出，對於奪下2連霸，他的心裡是平靜的，「因為我知道我們很強，我們面對失敗的勇氣最強，我們有很多用錢買不到的經驗」。

談到目前的談薪進度，劉志威表示，從1月開始目前已與選手或經紀公司談過1輪，希望之後談到第2輪、第3輪就會有結果。至於調薪幅度，劉志威透露，會與過往幾年差不多，主力選手的月薪可能會跳一級，在新台幣10萬元上下，不過他也強調，除了月薪，若加上激勵獎金，年薪都有爭取空間。

針對有機會大幅調薪的隊長王威晨，劉志威表示：「他對球隊的貢獻不只是場上，還有場下帶領學弟、團隊，隊長工作做得很好，都可以談，看怎麼樣的方式他可以接受。」（編輯：管中維）1120126