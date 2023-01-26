入選經典賽圓兒時夢 江坤宇盼盡力攔下每顆球

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（中央社記者楊啟芳屏東26日電）中職中信兄弟有多名選手入選世界棒球經典賽台灣隊集訓名單，江坤宇應證了自己國小寫的作文，如願能為國家隊比賽。他對經典賽充滿期待，也說會盡全力攔下每一顆球。

兄弟陣中有7名選手入選36人集訓名單，包括投手呂彥青、李振昌、吳哲源、捕手高宇杰、野手王威晨、江坤宇、岳東華，最後會從集訓名單中挑出30人成為最終名單。

年僅22歲的江坤宇是兄弟游擊主力，雖然學生時期常入選國家隊，但以亞洲盃居多，「沒有跟中南美洲球隊打過，自己滿期待的，也滿想遇到日本隊，看看大谷翔平他們的等級。」

江坤宇之前在個人粉絲專頁貼出小學寫的作文，其中有一句寫著，「如果當了棒球選手，一定要為國家出國比賽。」如今順利圓夢，引起熱議。對此江坤宇今天笑說，自己有點忘記寫過這篇作文，是爸爸找出來的。「小時候還沒正式開始打球時就喜歡看棒球，也想要為國家隊比賽。」

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江坤宇也期待跟有旅外經驗的張育成、林子偉等人同隊，「以前都是在電視上看他們比賽，難得有機會跟他們同隊，可以跟他們學習不一樣的東西。」江坤宇也希望發揮自己守備優勢，如果能上場，就盡全力把每顆球攔下來。

至於去年拿下最佳進步獎的吳哲源，也沒有想到自己會入選台灣隊集訓名單，接到入選通知當下非常開心，「有被肯定的感覺，有機會能到最高殿堂比賽覺得很刺激，真的沒有想像到能入選，很像在做夢。」為了準備經典賽，吳哲源提早自主訓練，目前已進牛棚練投2次。（編輯：屈享平）1120126