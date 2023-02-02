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防不良外聘運動教練入校 體育署宣導3要1保障

2023/2/2 17:44（2/2 18:41 更新）
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體育署2022年訂定「高級中等以下學校外聘教練之進用及不適任通報注意事項」，如今寒假已近尾聲、開學在即，體育署2日再度宣導，盼各校在招聘外聘運動教練時要特別注意。（體育署提供）中央社記者黎建忠傳真 112年2月2日
體育署2022年訂定「高級中等以下學校外聘教練之進用及不適任通報注意事項」，如今寒假已近尾聲、開學在即，體育署2日再度宣導，盼各校在招聘外聘運動教練時要特別注意。（體育署提供）中央社記者黎建忠傳真 112年2月2日
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（中央社記者黎建忠台北2日電）高中以下各級學校開學日接近，教育部體育署特地加強宣導「3要1保障」的方式，預防學校聘任到「不適任」的外聘運動教練。

體育署在去年就訂定「高級中等以下學校外聘教練之進用及不適任通報注意事項」，但如今開學在即，體育署再度宣導，希望各學校在招聘外聘運動教練時要特別注意。

所謂「3要1保障」，就是聘請時要查詢、要簽約、要規範，這樣才能保障學生安全以及學校權益。學校在聘任外聘運動教練時，必須先上「各教育場域不適任人遠通報及查詢系統」，看看是否為所謂的「黑名單」。

體育署學校體育組組長蔡忠義說：「現在各級學校的運動風氣越來越盛行，在外聘運動教練上也有一定的風險，所以才會特地宣導，這個部分，是針對非編制內的運動教練。」

至於專任教練的部分，由於當初體育署在審核資格的時候，就已經有針對個人背景資料做過詳細的查核，因此不會造成問題。

體育署強調的「不適任通報注意事項」多達13條，但其中比較特別的，就是「若授意或唆使選手使用運動禁藥者，經查證屬實，將終身不得擔任外聘教練。」（編輯：李亨山）1120202

#體育署學校體育組
#蔡忠義
#教育部體育署
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