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湖人逆轉險勝溜馬 詹姆斯僅需63分即成NBA得分王[影]

2023/2/3 16:38（2/3 16:55 更新）
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美國職籃NBA湖人隊2日以112比111險勝溜馬。（圖取自twitter.com/Lakers）
美國職籃NBA湖人隊2日以112比111險勝溜馬。（圖取自twitter.com/Lakers）
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（中央社印第安納波利斯2日綜合外電報導）美國職籃NBA湖人隊詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis），今天聯手率隊以112比111險勝溜馬。詹姆斯緊追NBA歷史得分紀錄，目前紀錄保持人是賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的3萬8387分。

法新社報導，詹姆斯在比賽中拿下26分，如今僅需63分即可超越賈霸，賈霸的紀錄是在詹姆斯出生即已屹立在NBA。

湖人隊整晚都在追趕對手，詹姆斯在剩下2分35秒時投進3分球，帶領球隊首次取得領先，隊友戴維斯更在剩下35.3秒時將比數拉至112比111，最後還賞給溜馬哈利伯頓（Tyrese Haliburton）一記大火鍋。

不過湖人隊的比賽並非NBA整晚唯一的戲劇性事件，騎士隊密契爾（Donovan Mitchell）與灰熊隊布魯克斯（Dillon Brooks），在第3節因大打出手而雙雙被逐出場，騎士隊最終以128比113在主場擊敗灰熊。

毫無疑問，詹姆斯現在是眾人的焦點。詹姆斯場均超過30分，很可能在下週比賽即可打破賈霸的紀錄。湖人隊將在4日於紐奧良結束客場之旅，然後於主場迎戰奧克拉荷馬雷霆隊。

在詹姆斯僅需63分即可超越賈霸之際，湖人隊教練郝姆（Darvin Ham）稱單場砍下63分並非不可能，但他並未對詹姆斯4日的出賽表現做出任何承諾或預測。郝姆表示，這項高懸的紀錄無論何時打破，詹姆斯都會敏銳意識到其重要性。

詹姆斯表示，「我從小到大就愛鑽研各項體育的歷史」。他說，賈霸的3萬8387分並非僅是他腦海中的一個數字而已，「我知道賈霸是我一生學習的對象」。詹姆斯認為賈霸的得分紀錄是體育界最偉大的紀錄之一，「這是你認為永遠不會被打破的紀錄之一」。（譯者：屈享平/ 核稿：嚴思祺）1120203

#NBA
#湖人隊
#詹姆斯
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