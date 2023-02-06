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美巡圓石灘高球賽 最終回天黑暫停俞俊安並列第13

2023/2/6 14:00
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（中央社記者黎建忠台北6日電）總獎金900萬美元的PGA圓石灘職業/業餘高球配對賽，今天進行最終回合。台灣唯一參賽的俞俊安，打完前13洞繳出低於標準2桿，因天黑比賽被迫暫停，俞俊安暫時並列第13名。

AT&T圓石灘職業/業餘配對賽，因天氣影響打打停停，台灣24歲好手俞俊安，前3回合分別繳出68、70、70桿，最終回合俞俊安分別在第1、5洞順利抓下博蒂，不過轉場後打到第13洞，就因天色太暗而停止比賽，必須等到美國當地時間週一進行補賽。

俞俊安目前落後領先的羅斯（Justin Rose）6桿差距，42歲的羅斯也將角逐生涯相隔4年來的美巡賽冠軍。

俞俊安在美巡賽22~23年賽季已經出賽9場比賽，共有6場順利晉級，其中以去年10月的百幕達錦標賽並列第3名表現最佳。

今年也是俞俊安取得美巡賽全卡會員的第1個完整賽季，目前已賺進約60萬美元，聯邦盃積分榜排在第50名。

至於「台灣一哥」潘政琮，因為手腕傷勢，從去年12月返台休息順便治療傷勢，至今還在恢復當中，仍未赴美參賽，目前預計3月底才會展開新賽季。（編輯：龍柏安）1120205

#俞俊安
#羅斯
#潘政琮
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