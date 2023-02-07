桑尼遭取消比賽資格 領航猿剩單洋將照贏攻城獅

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）PLG桃園璞園領航猿洋將桑尼今天第2節在雙方衝突時走向場內，被裁判認定可能造成鬥毆情況，取消比賽資格，剩單洋將的領航猿，靠著本土發揮，以106比92擊退新竹街口攻城獅。

台灣職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）新竹街口攻城獅近期身陷傷兵潮，接連傷了主力高國豪、田浩，今天在新竹縣體育館迎戰桃園璞園領航猿。

領航猿首節命中率超過45％，優於攻城獅，取得8分領先，次節倒數4分鐘，領航猿以43比36領先時， 攻城獅班尼特（Anthony Bennett）切入上籃時，領航猿洋將艾爾斯（Jeff Ayres）疑似將攻城獅的蕭順議推向班尼特，領到違反運動精神犯規，後續引發兩隊口角衝突，比賽因此中斷超過15分鐘。

原本準備要被換上場的領航猿洋將桑尼（Sani Sakakini），疑似因未完成換人程序，在雙方衝突時走入場內，聯盟賽後解釋，由於裁判在認定可能導致鬥毆的情況下，桑尼與攻城獅技術顧問陳志忠因都離開球隊席區進入球場內，宣判雙方取消比賽資格。

領航猿後續僅剩單洋將應戰，比賽恢復進行後，蕭順議、班尼特輪流在外線開火，上半場結束攻城獅以51比50反超。

雙方易籃後，領航猿靠著施晉堯、盧峻翔、林正、張鎮衙在外線提供火力支援，以77比65要回領先，末節多數時刻維持雙位數領先優勢，最終就以14分差取勝，領航猿拿下本季對戰6連勝。

兩隊此役各5名球員得分雙位數，領航猿由盧峻翔扛起得分重任，獨攬25分、4籃板、4助攻。攻城獅班尼特貢獻22分、9籃板、3助攻。（編輯：郭諭儒）1120207