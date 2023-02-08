林書豪加盟PLG鋼鐵人披7號球衣 目標12日首秀[影]

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前美國職籃NBA台裔球星林書豪（左）加盟台灣職籃P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人，球團8日在高雄舉辦加盟記者會，總經理高景炎（右）親自遞上代表主場的紅色球衣。中央社記者董俊志攝 112年2月8日

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（中央社記者黃巧雯高雄8日電）前美國職籃NBA台裔球星林書豪加盟台灣職業籃球聯盟P.LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人，他今天表示，若這週訓練沒有受傷，2月12日比賽就會上場。

高雄17直播鋼鐵人農曆春節期間宣布網羅林書豪助陣，今天舉辦加盟記者會，總經理高景炎親自送上代表主場的紅色球衣，且印有林書豪的名字和背號。

林書豪先前的目標2月12日在主場高雄市鳳山體育館披上7號戰袍出賽，對手將是福爾摩沙台新夢想家。

林書豪4日抵台後，除了個人訓練外，昨天已經加入球隊訓練，對於首秀日期，他表示，若這週訓練沒有受傷，「我週日（2月12日）就會打第一場」，他也特別邀請球迷到場為他加油。

鋼鐵人今天在記者會現場展示林書豪首波個人周邊商品，球團表示，在農曆春節期間宣布林書豪加盟消息後，就著手設計相關商品，除了3款印有林書豪名字和背號球衣、2款紅、黑底色的T恤，還為林書豪特別打造結合球衣和球褲的十字架鑰匙圈、個人應援毛巾以及桌墊和抱枕。（編輯：李亨山）1120208

影片來源：高雄17直播鋼鐵人 KAOHSIUNG 17LIVE STEELERS

林書豪（圖）加盟台灣職籃P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人，球團8日在高雄舉辦加盟記者會，林書豪表示，若訓練沒有受傷，2月12日比賽就會上場。中央社記者董俊志攝 112年2月8日