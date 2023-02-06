林書豪抵台首日即開練 鋼鐵人盼接下來從Lin開始

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（中央社記者黎建忠台北6日電）前NBA台裔球星林書豪4日清晨搭機抵台展現敬業精神，落地首日就先和弟弟林書緯相見，今天也在個人IG上PO投籃練習照片，球團喊出從Lin開始口號，希望在直播鋼鐵人再掀林來瘋。

林書豪4日清晨搭機來台，加盟P. LEAGUE+聯盟高雄17直播鋼鐵人，球團預計8日在高雄替他舉辦盛大加盟記者會，宣告林書豪旋風正式襲台。

事實上，11年前效力NBA美國職籃紐約尼克的林書豪，曾在2月4日出戰籃網替補出賽，繳出單場25分亮眼成績單，不僅率隊止敗，也成為風靡全球的「林來瘋」起點，美國媒體當時甚至用灰姑娘來形容林書豪的崛起。

這次林書豪來台同樣選在2月4日抵台，球團也希望他的加入可以拯救球團低迷戰績，因鋼鐵人近況並不理想，本季迄今戰績僅2勝16負，在聯盟6隊中排名敬陪末座，與戰績排名第4的新竹街口攻城獅仍有7場勝差，無論球團還是球迷都對林書豪寄予厚望，希望他能重現當年「林來瘋」的風采，在下半季率隊演出絕地反撲。

林書豪加入鋼鐵人後，預計將穿上過去習慣的7號戰袍，球團迄今雖未明確宣布他首秀時間，不過他7天自主管理結束後，一般預計將在2月12日主場出戰福爾摩沙台新夢想家，林書豪今天也在個人IG上PO自己的訓練照片，透露他訓練期間所有參與訓練人員快篩皆為陰性，因此也讓他本週亮相的可能性大增。（編輯：方沛清）1120206