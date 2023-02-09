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林書豪12日首秀 進場球迷有機會獲應援T恤

2023/2/9 11:49（2/9 12:16 更新）
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台灣職業籃球聯盟P.LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人9日宣布，台裔球星林書豪12日確定在主場鳳山體育館上陣，1、2樓座位的球迷都可以拿到林書豪專屬應援T恤。（高雄17直播鋼鐵人提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年2月9日
台灣職業籃球聯盟P.LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人9日宣布，台裔球星林書豪12日確定在主場鳳山體育館上陣，1、2樓座位的球迷都可以拿到林書豪專屬應援T恤。（高雄17直播鋼鐵人提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年2月9日
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（中央社記者黃巧雯台北9日電）PLG高雄17直播鋼鐵人今天宣布，台裔球星林書豪12日確定在主場鳳山體育館上陣，1、2樓座位的球迷都可以拿到林書豪專屬應援T恤，而目前當天門票僅剩3樓座位還沒賣完。

台灣職業籃球聯盟P.LEAGUE+（簡稱PLG）鋼鐵人昨天舉辦林書豪加盟記者會，林書豪2月12日首秀將出戰福爾摩沙台新夢想家，而當天門票自1月30日中午起開賣，目前1、2樓門票已完售，3樓也僅剩部分視野較差的座位還有票。

鋼鐵人今天發布新聞稿宣布，與17直播將在2月11、12日舉辦「燃South！17來吧！」主題週，贊助商也特別加碼，12日林書豪首秀當天進場1、2樓座位的球迷都可以拿到林書豪專屬應援T恤。

其中，2月12日當天中場遊戲還將「回味」林書豪在2012年2月14日在對戰美國職籃NBA多倫多暴龍隊時的絕殺三分球，推出三分球大賽，獲勝者可獲得林書豪專屬應援T恤。

至於主題週內容，鋼鐵人表示，延續上季South Side主題週，以大南方為訴求，結合高雄知名景點作為主題發想，初代South Side球衣是以美麗島站的「光之穹頂」繽紛色彩做為球衣側邊點綴，本週主題週則是以百年景點「玫瑰聖母堂」作為發想主題。

鋼鐵人指出，二代的South Side主題球衣是以教堂內的馬賽克花窗工藝為球衣設計靈感，刻意使每塊玻璃呈現不平整的黏貼方式，在光線照射下產生出的效果為靈感 ，作為球衣側邊點綴的花樣。

胸前的South Side則是延續上賽季代表熱情南台灣的草寫意象，邀請球迷們一起陷入熱情的南方風情。（編輯：陳政偉）1120209

台灣職業籃球聯盟P.LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人9日宣布，台裔球星林書豪12日確定在主場鳳山體育館上陣，當天1、2樓門票已完售。（高雄17直播鋼鐵人提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年2月9日
台灣職業籃球聯盟P.LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人9日宣布，台裔球星林書豪12日確定在主場鳳山體育館上陣，當天1、2樓門票已完售。（高雄17直播鋼鐵人提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年2月9日
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