桃猿隊公布最終石垣島名單 陳鴻文等3人替換

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（中央社記者楊啟芳台北9日電）中華職棒樂天桃猿隊即將於明天出發至日本石垣島，與日職千葉羅德隊進行交流賽，今天公布最終出戰名單，原訂的林泓育、陳鴻文及邱嘉慶，替換成邱丹、蘇俊羽、許禹壕。

樂天桃猿隊將在11日、12日第6度遠征石垣島，與千葉羅德海洋隊進行亞洲門戶交流賽2場賽事。此次預計參加的26人名單當中，原捕手林泓育、投手陳鴻文與捕手邱嘉慶，將由外野手邱丹、投手蘇俊羽、捕手許禹壕更替。

桃猿隊陣容包括投手陳冠宇、蘇俊羽、楊彬、蘇俊璋、林子崴、陳克羿、劉家翔、邱緯綸、賴知頎、邱駿威、張梓軒；捕手宋嘉翔、許禹壕、毛英傑；內野手廖健富、馬傑森、馮健庭、楊晉豪、楊家勝、陳佳樂、董順傑；外野手成晉、邱丹、蔡鎮宇、林政華、林耀煌。

陣容中共計11名投手、3名捕手、7名內野手、5名外野手，其中陳冠宇及成晉是世界棒球經典賽台灣隊成員，不過經過協調仍會去石垣島。另外。由於桃猿隊總教練曾豪駒是經典賽教練團，這次石垣島由首席教練古久保健二與二軍總教練陳瑞振教練領軍，將於明天出發。

樂天女孩則派出林襄、十元、宋宋、穎樂、雅涵以及熊霓為桃猿應援。11日賽後球團將為官方旅行團安排廖健富、成晉、馬傑森、楊彬、林子崴、蔡鎮宇以及樂天女孩遊戲互動活動；12日賽後則是安排千葉羅德球員搭配陳冠宇、楊晉豪、宋嘉翔、陳佳樂及邱駿威的簽名會。（編輯：陳政偉）1120209