備戰杭州亞運 國手名單6月底前出爐

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（中央社記者黎建忠台北9日電）延後一年的杭州亞運將於今年9月23日開幕，台灣亞運培訓隊已經正式進入國訓中心展開最後備戰，所有代表隊正式名單預計在6月底前出爐。

杭州亞運原訂2022年9月10日到25日舉辦，但因為受到全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，延後到今年9月23日到10月8日登場。

由於亞運延後舉辦，去年教育部體育署要求國內各單項協會，針對已經選出亞運代表隊名單重新審核，並且制訂新的遴選辦法，最後確定包括射箭、桌球、軟網、運動攀登、橋藝、象棋、武術、男足等8個項目代表隊成員維持不變，其餘30種運動項目的代表隊成員，都訂定不同的遴選辦法。

體育署副署長洪志昌今天在例行記者會中說：「目前有30種運動項目的代表隊進駐國訓中心，其餘有些像是籃球、足球都在營外集訓，所有代表隊名單，預計6月底就會全數出爐，7月15日就會向亞運籌委會姓名報名。」

上屆2018雅加達亞運，台灣派出史上最多的588人代表隊，拿下17金19銀31銅的史上第2佳績。今年杭州亞運目前預估約有500名選手取得參賽資格。

至於外界關心的選手交通問題，洪志昌透露，目前台灣還沒有直飛杭州的航線，但亞運籌委會近期內可能就會開放，到時候會再看看每天有多少航班直飛，再決定是否採取包機的形式讓選手過去參賽。（編輯：管中維）1120209