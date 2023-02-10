黃偉哲視察亞太棒球中心 挖洞檢測紅土礫石厚度

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台南市長黃偉哲10日視察台南亞太國際棒球訓練中心第2期成棒副球場及室內投打練習場工程，挖洞檢測紅土及礫石厚度，確認工程品質。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月10日

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（中央社記者張榮祥台南10日電）台南亞太國際棒球訓練中心第2期成棒副球場及室內投打練習場工程進度已達80%，台南市長黃偉哲今天實地視察，且挖洞檢測紅土及礫石厚度，確認工程品質。

黃偉哲今天視察台南亞太國際棒球訓練中心第2期成棒副球場及室內投打練習場工程，他表示，成棒副球場預定4月完工，肩負10月全國運動會棒球賽事，若有缺點就立刻改正。提供2萬5000個座位的成棒主球場可能今年底才能完工。

黃偉哲希望台南亞太國際棒球訓練中心如期如質完工，包含1座成棒主球場、1座少棒主球場、2座副球場，另有投打練習區、內野練習區，相當完善。

台南市政府工務局發布新聞稿指出，台南亞太國際棒球訓練中心第1期工程已完成少棒主球場、少棒副球場，第2期工程民國109年9月28日開工，打造成棒主球場、成棒副球場、室內投打練習場及2座內野練習場。

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工務局表示，內野練習場去年6月30日完工，成棒副球場及室內投打練習場預定今年4月完工。目前成棒主球場正進行室內隔間、機水電及4樓結構體工程等，成棒副球場、室內投打練習場結構體也已完成，正施作室內裝修、機水電及球場設施設備等工項。

工務局人員說，台灣多雨，棒球場排水非常重要，亞太棒球中心排水設計重視每一層土壤顆粒大小，包括碎石與砂土比例、排水管佈設等，施工完成後也要進行30分鐘撒水測試，沒有積水才合格。（編輯：謝雅竹）1120210