U18亞洲盃5人制棒球 台灣擊敗中國分組第一晉級

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U18亞洲盃5人制棒球賽台灣隊（圖）10日上午與中國隊交手，3戰2勝制比賽首戰輸球，台灣隊展現韌性、連拿2戰，終場以2比1拿下關鍵勝利，確定以分組第一晉級。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年2月10日

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）U18亞洲盃5人制棒球賽台灣隊今天上午與中國隊交手，3戰2勝制比賽首戰輸球，台灣隊展現韌性、連拿2戰，終場以2比1拿下關鍵勝利，賞給中國此次賽會首敗，台灣確定以分組第一晉級。

2023年U18亞洲盃5人制棒球賽8日起在馬來西亞開打，採3戰2勝制、每戰打5局，台灣隊此次由台中市取得組訓權，由總教練林朝煌領軍，台灣隊與中國隊今天賽前預賽戰績都是4勝、沒有敗績，兩隊上午比賽交手、打得激烈。

台灣隊首戰以1比6吞敗，第2戰展現強烈搶勝意志，首局就攻下6分、奠定勝基，2局再添1分、3局拿下2分，4局搶下第10分，終場以10比0、4局提前拿勝。

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決勝第3戰，台灣隊前4局打完1分落後，5局上最後反攻機會，一口氣追回3分、超前比數，終場7比5拿下勝利。

台灣擊敗中國，目前預賽5戰全勝，預賽最後一戰將於今天下午4時與印度隊交手、無關晉級；中國接下來將與馬來西亞交手，中國與馬來西亞目前戰績都是4勝1敗，按照對戰關係，台灣隊提前確定以分組第一晉級4強複賽，明天最後一天比賽、全力爭冠。（編輯：謝雅竹）1120210