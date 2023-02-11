林志傑關鍵跳投率勇士奪勝 中斷領航猿主場8連勝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）台北富邦勇士11日靠著林志傑（持球者）決勝節倒數39秒關鍵跳投，以80比78險勝桃園璞園領航猿，收下5連勝。（富邦勇士提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年2月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北11日電）台灣職籃P.LEAGUE+（PLG）台北富邦勇士今天靠著林志傑決勝節倒數39秒關鍵跳投，以80比78險勝桃園璞園領航猿，中斷領航猿主場8連勝紀錄。

桃園璞園領航猿在主場桃園市立綜合體育館迎戰富邦勇士，領航猿前一次作客台北和平籃球館，10連勝紀錄遭到勇士隊終結。

領航猿賽前在主場拿下8連勝，只差1勝就能改寫聯盟紀錄，今天上半場雖掌握籃板優勢，但命中率遜於對手，加上半場出現13次失誤，勇士隊上半場結束以48比42領先。

勇士隊第3節趁著領航猿進攻當機，一度將領先差距擴大至12分，但洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）卻陷入犯規麻煩，加上板凳球員未能抵擋對手攻勢，領航猿趁機展開追分，追成59比61。

領航猿洋將艾爾斯（Jeff Ayres）第3節尾聲雙手爆扣，提振球隊士氣，決勝節一度反超比分，而勇士隊張宗憲包辦第4節團隊前7分，再度要回領先。

不過，塞瑟夫在比賽結束前9分3秒時領到違反運動精神犯規、6犯離場，比賽隨後陷入拉鋸戰。

領航猿決勝關頭先靠著盧峻翔三分球扳平比分，而勇士隊林志傑倒數39秒後仰跳投，搶下2分，儘管勇士隊隨後發生失誤，但領航猿施晉堯抄到球後快攻，卻拋投未進，最終勇士以2分差帶走勝利，收下5連勝。

領航猿中斷主場8連勝，兩次連勝紀錄都被勇士隊終結。

勇士隊林志傑攻下全隊最高18分，另有3籃板、4助攻，而張宗憲、強森（Chris Johnson）、曾祥鈞各得15分、12分、11分。

領航猿共5人得分雙位數，以洋將艾爾斯表現最佳，繳出16分、17籃板「雙十」成績。（編輯：管中維）1120211