火球男林旺熙連兩戰後援穩守 全越盃文化保生機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

全越盃成棒賽文化大學14日敗部與遠東科大交手，文化大學投手林旺熙連兩天登板後援穩守，率隊以5比3拿勝、保住晉級生機。圖為林旺熙13日出賽畫面。中央社記者謝靜雯攝 112年2月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北14日電）全越盃成棒賽文化大學今天敗部與遠東科大交手，文化大學團隊敲出10安、攻勢串聯，簡子寬2安2打點，火球男林旺熙連兩天登板後援穩守，率隊以5比3拿勝、保住晉級生機。

112年全越盃台灣甲組成棒邀請賽昨天開打，文化大學首戰1分差輸給南華大學，今天敗部與遠東科大交手，文化大學3局2人出局後有攻勢，靠著保送、暴投、簡子寬適時安打先馳得點，再靠著保送、蔡鎮宇補上安打送回第2分。

文化先發投手鄧朝駿前3局沒有失分，4局有狀況，單局被敲4支安打，遠東科大一口氣攻下3分、超前比數。

文化6局攻勢再起，靠著接連3支長打攻下2分再度要回領先，8局簡子寬再有適時安打，替球隊多添1分保險分。

文化大學昨天比賽整場僅拿1分，就是由簡子寬打回，簡子寬延續手感，今天比賽單場2安2打點、打擊表現亮眼。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文化5局啟動牛棚，王泓勛投1局、施冠宇投2局、陳冠儒投1局，林旺熙昨天比賽登板後援飆速150公里，今天再度登板後援，用6球投1局讓打者3上3下，文化後援投手群沒有再掉分數，替球隊守住勝利。

全越盃採分組雙敗淘汰賽制，文化預賽與南華大學、桃園市成棒隊、遠東科大、富邦公牛（台體大）同組，昨天輸球落入敗部，今天搶勝保住生機，接下來將與南華大學和桃園市隊比賽的敗隊交手；遠東科大吞下兩敗淘汰。（編輯：張雅淨）1120214