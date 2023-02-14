HBL生涯首度大三元 陽明張聿嵐率隊大勝普門

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（中央社記者黎建忠台北14日電）HBL高中籃球聯賽今天進行男、女8強第3天賽事。女子組陽明高中號稱「最強女高中生」的張聿嵐，繳出19分、14籃板、11抄截的生涯首度大三元，率隊以85比49大勝普門高中。

陽明高中首節僅以21比17領先普門，但第2節單節拉出24比8的強攻嚴防，半場就以44比25提前將比賽奠定勝基。

畢業於宜蘭復興國中的張聿嵐，在國中籃球聯賽時，就以全能的身手，讓高中各隊搶著要人。最後她選擇進入陽明高中就讀，持續展現她在球場上的才華，暑假時甚至還到美國參加訓練營，身高172公分的她，在場上幾乎無所不能。

張聿嵐全場出賽30分鐘，繳出19分、14籃板、11抄截，外帶8次助攻，差點就能締造台灣女籃史上首度「大四喜（4個數據雙位數）」，只可惜在比賽最後2分鐘被教練換下場。

過去多次和大三元擦身而過的張聿嵐，直到高三才如願，她笑說：「知道自己大三元當然很開心，但後來知道差2個助攻就能大四喜也覺得有些遺憾，不過沒關係，重要的是我們達到贏球目標，繼續往前進。」

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從小學五年級開始接受正規的籃球訓練，在張聿嵐心中，「大三元」是很難達成的事。她說：「尤其是上了高中之後，競爭強度、身體碰撞都變強了，我都覺得能繳出雙十成績單就很難了，根本沒想過還有完成大三元的機會。」

張聿嵐向來就以強力的切入打法稱霸國內女子高中籃壇，她在去年9月的亞青U18女籃賽，帶領台灣擊敗中國，最後還獲得第4名，一度攻上國際籃球總會官方推特的首頁。（編輯：李亨山）1120214