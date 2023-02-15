體育署：未進駐國訓選手 無法用培訓隊經費參賽

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）針對有桌球選手指控，若不進駐國訓中心，就無法用公費參賽。體育署今天指出，未進駐國訓的選手，未具國家培訓隊身分，無法用培訓隊經費參賽；黃金計畫選手則另依規定辦理。

針對近期外界關切桌球選手進駐國訓中心集訓規劃，體育署今天發布新聞稿表示，主要考量今年國際重點賽會組訓與參賽效益，以及入選112年度國手進駐國訓中心的意願，經與桌球協會協調國家培訓隊調訓有2大原則。

體育署指出，亞運代表隊及世大運代表隊，進駐國訓中心實施集訓；而112年度前12名排名國手除亞運代表隊及世大運代表隊外，尊重選手及球團意願，不影響其國手排名參與國際賽資格。

對於未來桌球國手是否進駐中心訓練、參賽及教練權責分工的問題，體育署表示，國訓中心將輔導桌協儘速召開選訓委員會邀請各球團參與溝通，以尋求各球團培訓的共識，並利後續協助支援事宜。

至於未進駐國訓中心培訓的國手能否使用公費參加公開賽部分，體育署解釋，因中華民國桌球協會透過排名賽遴選出國手，若未進駐國訓中心成為國家培訓隊選手，即無國家培訓隊身分，無法使用培訓隊經費。

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不過，經桌協推薦國訓中心競技強化委員會審查，若入選黃金計畫的選手，將依黃金計畫規定補助選手個人出國參賽經費辦理。

針對桌協國家培訓隊教練出勤狀況爭議問題，體育署表示，未來國訓中心將加強督導教練及培訓隊訓練狀況，同時將充實國家培訓隊訓練環境，包括請各球團推薦教練進駐國訓中心，負責該球團選手訓練及管理事宜，以及聘請外籍陪練員，提升訓練效益。（編輯：李亨山）1120215