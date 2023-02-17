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張進德開轟無用 味全龍熱身賽18安猛攻勝出

2023/2/17 17:36（2/17 18:17 更新）
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中華職棒味全龍隊17日在斗六棒球場進行自辦熱身賽，迎戰富邦悍將隊，儘管悍將張進德（左）有全壘打演出，但仍不敵龍隊全場猛攻，悍將終場以3比11吞敗。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年2月17日
中華職棒味全龍隊17日在斗六棒球場進行自辦熱身賽，迎戰富邦悍將隊，儘管悍將張進德（左）有全壘打演出，但仍不敵龍隊全場猛攻，悍將終場以3比11吞敗。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年2月17日
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（中央社記者楊啟芳台北17日電）中職味全龍隊今天在斗六棒球場進行自辦熱身賽，迎戰富邦悍將，雖然悍將的張進德有全壘打，不過龍隊打線全場猛攻18支安打，林孝程有3支安打演出，終場以11比3獲勝。

龍隊在比賽前半段就奠定勝基，2局下劉基鴻、陳品捷、林孝程、瑪仕革斯．俄霸律尼（原名歐晉）、林辰勳就連5棒敲出安打，攻下3分。

龍隊在3局下再度發動攻勢，李凱威敲二壘安打後，陳品捷、林孝程都敲安打送回1分，瑪仕革斯．俄霸律尼再敲出二壘安打，包辦2分打點，接著林辰勳補上安打攻下1分，味全取得7比0領先。

龍隊於4局下添1分後，5局上悍將展開反攻，張進德從劉昱言手中敲出陽春全壘打，剛好另一地經典賽台灣隊張育成也開轟，兄弟倆同一天有全壘打演出；接著悍將的王苡丞、李宗賢敲安打後，出現保送形成滿壘，不過悍將只靠著高飛犧牲打追回1分。

龍隊在6局下又猛攻3分，悍將則是在8局上追回1分，最終龍隊以11比3擊敗悍將。龍隊此戰打線共敲出18支安打，其中今年改回原住民名字的瑪仕革斯．俄霸律尼敲出2支安打，包辦3分打點；林孝程也有3安猛打賞演出，還跑出2次盜壘。（編輯：管中維）1120217

#林孝程
#張進德
#陳品捷
張進德
悍將黃保羅隊內賽先發3局無失分 最速147公里
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