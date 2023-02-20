陳智輝勝利打點 全越盃成棒合庫與桃園爭冠

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）全越盃成棒賽4強合作金庫與富邦公牛隊今天交手，合庫陳智輝5局下敲出三壘打、送回超前分，單場2打點、是勝利打點，率隊以3比2拿勝、晉級冠軍戰，明天將與桃園市隊爭冠。

112年全越盃台灣甲組成棒邀請賽4強合作金庫與富邦公牛（台灣體大）在三重棒球場交手，合庫2局就有攻勢，靠著馬文修內野安打、滾地球推進，再靠著陳毅宏安打、陳智輝高飛犧牲打先馳得點。

合庫先發投手吳昇峰首局2人出局後被敲出三壘打，但穩守不失分，2到4局僅再被敲出1支安打、展現壓制力，5局上1人出局後被敲出三壘打，2人出局後被敲出安打失掉1分、兩隊平手時退場。

合庫5局下追分，陳毅宏率先敲出安打、盜上二壘，再靠著失誤上到三壘，陳智輝三壘打送回球隊超前分，再靠著張文賢安打多添1分保險分。

富邦公牛6局上再起攻勢，靠著接連2支安打、高飛犧牲打追回1分，但攻勢沒有延續，吞下敗仗。

合庫先發投手吳昇峰投4.2局被敲4支安打，投出2次三振，失掉1分責失分、無關勝敗，許凱翔中繼投1局失1分、拿下勝投；7棒打者陳智輝有長打表現，貢獻2分打點、為勝利打點，是球隊搶勝功臣。（編輯：管中維）1120220