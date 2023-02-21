PLG富邦勇士雙洋將包辦70分 輕取攻城獅獲7連勝

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（中央社記者黎建忠台北21日電）近況火燙的PLG台北富邦勇士，今天在主場迎戰來訪的新竹街口攻城獅，靠著雙洋將辛特力、強森合力貢獻70分的加持下，輕鬆以131比101大勝對手，順利完成7連勝。

P. LEAGUE+職籃聯盟富邦勇士在農曆年前經歷了一波4連敗，沒想到過完農曆年後，勇士宛如換了一支球隊，這段7連勝期間，平均勝分14.7分，對手平均得分僅86.4分。

曾祥鈞替補上場18分鐘，就高效率的攻下17分，他說：「上半季我們全隊的防守不夠強悍，農曆年後教練要求全隊拿出防守態度，所以球員們也比較上緊發條，調整到季後賽等級的防守專注力。」

主場作戰的勇士，手感都沒受到寒冷的低溫影響，首節就以34比28領先攻城獅，半場結束在洋將強森24分帶領下，以打破聯盟紀錄的72分遙遙領先攻城獅的45分。

下半場攻城獅始終沒能把分數縮小，雙方都進入「輕鬆打」的狀態。勇士登錄的12人全部上場，只有簡廷兆沒能留下得分紀錄，勇士團隊3分球30投14中，贏得輕鬆寫意。

最近遭遇傷兵潮的攻城獅，以洋將特壞的25分最高，曾柏喻則攻下本季個人新高的19分，只可惜仍舊吞下4連敗。（編輯：李亨山）1120221