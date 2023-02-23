鄭兆村術後強勢復出 港都盃79公尺87摘金

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亞洲男子標槍紀錄保持人、「黃金右臂」鄭兆村，經過近1年半的開刀和復健，23日在港都盃田徑賽復出，以第4次擲出的79公尺87成績，拿下金牌。（中華民國田徑協會提供）中央社記者黎建忠傳真 112年2月23日

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（中央社記者黎建忠台北23日電）台灣「黃金右臂」、男子標槍亞洲記錄保持人鄭兆村，在經過了將近1年半的開刀和復健，今天在高雄的港都盃田徑賽強勢復出，在第4次擲出79公尺87的成績，拿下金牌。

鄭兆村在睽違1年半之後的首度登場，第1次試擲，就丟出79公尺65的好成績，隨後的第2、3試擲直接放棄休息。

進入決賽後，鄭兆村的後3次試擲，以第4次的79公尺87的成績為全場最佳。第5次失敗、第6次同樣也有79公尺02的好成績，總計3次都保持在79公尺以上，表現相當出色。

29歲的鄭兆村，在2021年東京奧運前夕，發生右手肘韌帶撕裂的傷勢，當時他仍舊帶傷參加奧運，結果最佳成績僅71公尺20，和他在2017年台北世大運創下生涯最佳，同時也是亞洲記錄的91公尺36相去甚遠。

鄭兆村當年很猶豫要不要開刀，主因是治療方式會將左手肘韌帶移植到右手，加上那時候距離2022杭州亞運剩下不到1年（後來延期到2023年），一直讓他無法決定。

直到2021年11月，中華民國田徑協會允諾會照顧鄭兆村術後生活長達2年，讓他可以無後顧之憂專心休養、復健，鄭兆村才決定開刀治療，並且在今天如願重回賽場。（編輯：吳協昌）1120223