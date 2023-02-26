經典賽熱身賽江少慶2局回穩 4局失1分投得漂亮

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（中央社記者謝靜雯新北26日電）世界棒球經典賽台灣隊投手江少慶今天在自辦熱身賽登板對中信兄弟，首局有狀況、用球數偏多，2局過後回穩，先發投4局失1分，總教練林岳平稱讚江少慶2局過後投得漂亮。

經典賽台灣代表隊今天在新莊棒球場與中職中信兄弟隊打自辦熱身賽，台灣隊由投手江少慶先發。江少慶首局稍微有狀況，接連被敲2支安打，2人出局後兄弟隊發動雙盜壘戰術、盜本壘得分。

江少慶2局有投出保送、沒有失分，3局被首名打者敲出安打，但沒有讓對手延續攻勢，4局讓打者3上3下；江少慶今天總計用52球投4局，被敲出3支安打，投出2次三振、1次保送，失掉1分責失分，球隊終場以3比2拿勝，江少慶無關勝敗。

今天自辦熱身賽新莊棒球場湧入滿場1萬2100名觀眾，現場加油聲很大；江少慶表示，這是近期熱身賽球迷最多的一次，1、2局上場投球時還有一點小興奮，首局被敲安打、盜壘失分，退場後也有跟捕手討論，盡可能攻擊打者好球帶、用最少的顆數解決打者。

江少慶表示，後面幾局狀況有修正回來，想辦法減少用球數，今天搭配的先發捕手吉力吉撈．鞏冠在過去旅美時期也有搭配過，彼此很熟悉，搭配起來很順暢。

台灣隊總教練林岳平表示，有發現江少慶開局時處於劣勢、壞球多，用球數偏多，跟江少慶過往中職例行賽的狀況有點類似，還好危機處理能力很好，2到4局投得很漂亮。(編輯：蕭博文)1120226