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經典賽台灣隊最後一場熱身賽 吉力吉撈改打DH

2023/3/6 18:54（3/6 21:48 更新）
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世界棒球經典賽官辦熱身賽6日進入第2天，晚上在台中洲際棒球場由台灣隊與富邦悍將交手，台灣隊吉力吉撈．鞏冠（左）擔任指定打擊。中央社記者王騰毅攝 112年3月6日
世界棒球經典賽官辦熱身賽6日進入第2天，晚上在台中洲際棒球場由台灣隊與富邦悍將交手，台灣隊吉力吉撈．鞏冠（左）擔任指定打擊。中央社記者王騰毅攝 112年3月6日
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（中央社記者楊啟芳台中6日電）世界棒球經典賽官辦熱身賽今天進入第2天，晚上在洲際球場台灣隊與富邦悍將交手，高宇杰先發蹲捕，吉力吉撈．鞏冠則是指定打擊，教頭林岳平表示，今天會用捕手角度看比賽。

今天先發投手由黃子鵬擔任，先發打序分別為鄭宗哲（游擊）、林立（二壘）、張育成（一壘）、吉力吉撈．鞏冠（DH）、王柏融（左外野）、王威晨（三壘）、陳晨威（右外野）、高宇杰（捕手）、陳傑憲（中外野）。

相較於昨天的打線，三壘從吳念庭換成王威晨守，昨天先發捕手吉力吉撈．鞏冠改擔任指定打擊，捕手由高宇杰擔任；昨天的指定打擊林立改守二壘，游擊則是從江坤宇換成鄭宗哲守。

談到今天的先發打線，賽前台灣隊總教練林岳平表示，「就是換個陣型打而已，差在林立還有捕手，就看換一個捕手，比賽中會呈現怎麼樣的過程，今天試著用捕手的角度去看。」

今天官辦熱身賽結束之後，明天是練球日，接著隔一天經典賽就要正式開打。對於今天是最後一場熱身賽，林岳平說：「不會說想看到什麼表現，希望平常選手在場上發揮的表現、感覺跟能力帶到正賽裡面，在球迷面前、真正勝負的時候能平常心發揮出來，在比賽中秉持著專注力。」（編輯：張雅淨）1120306

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