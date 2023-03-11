經典賽台灣對荷蘭非贏不可 複製貼上勝利打序

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（中央社記者謝靜雯台中11日電）世界棒球經典賽台灣隊昨天擊敗義大利，拿下睽違3659天的勝場，今天與荷蘭隊比賽派出低肩側投手黃子鵬先發、非贏不可，被問起今天打序，總教練林岳平笑說勝利打序：「貼上複製」。

2023年世界棒球經典賽A組預賽8日在台中洲際棒球場開打，台灣隊8日首戰不敵巴拿馬隊，昨天與義大利隊交手，林子偉、張育成、吉力吉撈・鞏冠都開轟，終場以11比7拿下重要勝利。

但因今天中午比賽巴拿馬以2比0擊敗義大利隊，巴拿馬預賽戰績2勝2敗，台灣隊預賽5比12不敵巴拿馬，義大利輸球反而對台灣隊不利，今晚對上目前2戰全勝的荷蘭隊，台灣隊必須拿勝才有機會晉級。

今天賽前記者會台灣隊總教練林岳平被問起今天的先發打序安排，是否會延續昨天的「勝利打序」，林岳平笑說：「貼上複製」，後來經提醒，才更正說：「複製貼上」。

台灣隊今天預期先發打序1到9棒依序為鄭宗哲（二壘）、林立（指定打擊）、林子偉（右外野）、張育成（一壘）、吳念庭（三壘）、吉力吉撈．鞏冠（捕手）、陳傑憲（中外野）、王柏融（左外野）、江坤宇（游擊）。（編輯：李亨山）1120311