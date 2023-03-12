經典賽台灣隊抗議古巴投手疑用外部物質 主審檢查無異常

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世界棒球經典賽台灣隊A組預賽最後一戰12日與古巴隊交手，台灣隊教練團認為古巴隊投手雷瓦（Elian Leyva）有不自然一直摸褲子的動作，主審上前檢查雷瓦的褲子、帽子、手套等處。中央社記者徐肇昌攝 112年3月12日

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（中央社記者謝靜雯台中12日電）世界棒球經典賽台灣隊今天中午與古巴隊交手，3局換局間台灣隊總教練林岳平上場與主審抗議古巴隊投手疑似使用外部物質，因為有不自然一直摸褲子的動作，主審上前檢查後沒有發現異常。

世界棒球經典賽台灣隊A組預賽最後一戰今天與古巴隊交手，比賽2局打完台灣隊0比6落後，3局換局時台灣隊總教練林岳平上前與主審講話，初步了解，是台灣隊教練團認為古巴隊投手雷瓦（Elian Leyva，樂天桃猿隊譯名為雷法） 有不自然一直摸褲子的動作。

後來主審上前檢查古巴隊先發投手雷瓦的褲子、帽子、手套等處，但沒有發現異常，雷瓦續投抓到1個出局數後，古巴隊又喊暫停，把雷瓦換下場。（編輯：龍柏安）1120312