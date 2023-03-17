PS女孩成軍10年 峮峮期待看見3連霸

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中職中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今年成軍滿10年，17日在台北舉辦記者會，人氣成員峮峮加入第8年，她表示「喜歡這個氣氛，沒有想過要退出」，也很期待看見兄弟3連霸。中央社記者張新偉攝 112年3月17日

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（中央社記者張新偉台北17日電）中職中信兄弟隊人氣高，成軍10年的專屬啦啦隊Passion Sisters更是洲際棒球場「嬌」點，參與過2次封王遊行的人氣成員峮峮表示：「很期待看見中信兄弟3連霸」。

世界棒球經典賽A組預賽台灣隊4場賽事共吸引超過8萬人次進場，比賽場邊的應援團隊更是受到各方注目，其中代表台灣經典女孩的Passion Sisters成員短今、妮可、峮峮、Peggy 與貴貴，在經典賽後也回歸母隊春訓練舞。

Passion Sisters成軍10年，今年雖有3名成員因故離開，但是前隊員Julie回歸，並加入2名新成員君白與曼容，維持17人陣容，新球季仍由隊長小安率領眾人場上應援。

前味全龍啦啦隊小龍女成員君白是北藝舞蹈系碩士，今年轉戰Passion Sisters，熱愛表演的她追求更寬廣、精進的演出，決定跳脫原本舒適圈，加入新團隊，期待提升並挑戰自我。

台灣職籃PLG聯盟新竹街口攻城獅啦啦隊隊長曼容也加入陣中，曾在職棒職籃雙獅跨界合作主題日中體驗過棒球場的應援風格，喜歡表演的她相當享受當下氣氛，期待在加入Passion Sisters後能有不一樣的火花。

人氣成員峮峮加入Passion Sisters第8年，她受訪時表示：「喜歡這個氣氛，沒有想過要退出」；因參與過2次封王遊行，「很期待看見3連霸。」她也不吝嗇向新學妹分享應援秘訣，就是保持笑容，讓球迷、球員感受到妳對工作的熱愛。

Passion Sisters春訓除體能鍛練外，今年也邀請多名專業舞蹈老師為女孩量身打造舞碼，希望透過不同舞風，讓球迷感受女孩們的活力與熱情；她們也期待4月1日中職開幕戰能與球迷再次齊聚台中洲際棒球場，重溫棒球賽事的感動。（編輯：龍柏安）1120317

中職中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今年成軍滿10年，17日舉辦記者會，雖有3人離開，但也補進3名成員，新球季仍將以17名成員陣容亮相。中央社記者張新偉攝 112年3月17日

中華職棒中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今年成軍滿10年，17日在記者會中公布3名新成員，其中前隊員Julie（中）回歸，原在味全龍隊的君白（右）與PLG新竹街口攻城獅啦啦隊長曼容（左）都加入陣中。中央社記者張新偉攝 112年3月17日

中華職棒中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍10年，17日在台北舉辦記者會，日前在世界棒球經典賽中代表台灣經典女孩的成員短今（左起）、妮可、峮峮、Peggy、貴貴也回歸母隊，期待與球迷再次齊聚洲際球場，體驗棒球的感動。中央社記者張新偉攝 112年3月17日

中職中信兄弟啦啦隊Passion Sisters17日舉辦記者會公布新成員，原本在味全龍隊的君白（前）今年加入Passion Sisters，她說，希望跳脫原本舒適圈，在新團隊提升並挑戰自我。中央社記者張新偉攝 112年3月17日