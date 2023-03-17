PS女孩成軍10年 峮峮期待看見3連霸
（中央社記者張新偉台北17日電）中職中信兄弟隊人氣高，成軍10年的專屬啦啦隊Passion Sisters更是洲際棒球場「嬌」點，參與過2次封王遊行的人氣成員峮峮表示：「很期待看見中信兄弟3連霸」。
世界棒球經典賽A組預賽台灣隊4場賽事共吸引超過8萬人次進場，比賽場邊的應援團隊更是受到各方注目，其中代表台灣經典女孩的Passion Sisters成員短今、妮可、峮峮、Peggy 與貴貴，在經典賽後也回歸母隊春訓練舞。
Passion Sisters成軍10年，今年雖有3名成員因故離開，但是前隊員Julie回歸，並加入2名新成員君白與曼容，維持17人陣容，新球季仍由隊長小安率領眾人場上應援。
前味全龍啦啦隊小龍女成員君白是北藝舞蹈系碩士，今年轉戰Passion Sisters，熱愛表演的她追求更寬廣、精進的演出，決定跳脫原本舒適圈，加入新團隊，期待提升並挑戰自我。
台灣職籃PLG聯盟新竹街口攻城獅啦啦隊隊長曼容也加入陣中，曾在職棒職籃雙獅跨界合作主題日中體驗過棒球場的應援風格，喜歡表演的她相當享受當下氣氛，期待在加入Passion Sisters後能有不一樣的火花。
人氣成員峮峮加入Passion Sisters第8年，她受訪時表示：「喜歡這個氣氛，沒有想過要退出」；因參與過2次封王遊行，「很期待看見3連霸。」她也不吝嗇向新學妹分享應援秘訣，就是保持笑容，讓球迷、球員感受到妳對工作的熱愛。
Passion Sisters春訓除體能鍛練外，今年也邀請多名專業舞蹈老師為女孩量身打造舞碼，希望透過不同舞風，讓球迷感受女孩們的活力與熱情；她們也期待4月1日中職開幕戰能與球迷再次齊聚台中洲際棒球場，重溫棒球賽事的感動。（編輯：龍柏安）1120317
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