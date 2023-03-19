黃紹睿優質先發吞敗 台鋼官辦熱身賽首勝再等等

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中華職棒新軍台鋼雄鷹隊19日在官辦熱身賽交手富邦悍將隊，先發投手黃紹睿主投6局失3分優質先發、表現不差，可惜隊友打線受制，終場以0比4吞敗。（台鋼雄鷹提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年3月19日

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職新軍台鋼雄鷹隊今天官辦熱身賽與富邦悍將交手，先發投手黃紹睿6局失3分優質先發、表現不差，但台鋼打線受制，終場以0比4吞敗、官辦熱身賽首勝還沒開張。

台鋼雄鷹成為中職第6隊、本季先打二軍例行賽，台鋼雄鷹先在官辦熱身賽亮相，17日首戰以2比7不敵中信兄弟，昨天以7比9不敵富邦悍將，今天台鋼雄鷹繼續在澄清湖棒球場與悍將隊交手。

台鋼雄鷹今天的先發投手黃紹睿表現穩健，開賽連抓7個出局數，3局1人出局後才被孔念恩敲出安打，但及時回穩、沒有失分，黃紹睿前5局僅被敲出1支安打、展現壓制力。

黃紹睿6局續投有狀況，先被孔念恩敲出三壘打，被王正棠、戴培峰、申皓瑋接連敲安掉分，再被高國輝高飛犧牲打失分，單局失掉3分，6局投完退場。

黃紹睿今天總計用66球投6局，被敲出5支安打，投出1次三振、沒有保送，失掉3分責失分，雖然承擔敗投但表現不差。

悍將8局再有攻勢，2人出局後申皓瑋、高國輝、蔣智賢接連敲安，替球隊多添1分保險分。

悍將今天派出洋投肯特先發，肯特3局開始控球有點狀況仍力守不失分，總計投5局被敲出1支安打，投出3次四死球、無失分、無關勝敗。

悍將隊陣中經典賽國手江少慶6局接手中繼狀況不錯，投2局讓台鋼打者6上6下無失分、拿下勝投，曾峻岳、富藍戈依序登板，各投1局都沒有失分，替球隊守住勝利。（編輯：張雅淨）1120319