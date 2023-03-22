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經典賽效應 日本武士隊相關廠商股價大漲

2023/3/22 23:08
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（中央社記者楊明珠東京22日專電）日本武士隊在世界棒球經典賽（WBC）力克美國隊奪冠，與這次比賽有關企業推出的紀念周邊商品熱賣，股價上揚。就連一家只因名稱有「大谷」兩字的鋼鐵製品公司股價也大漲。

日本武士隊今天在經典賽冠軍賽中以3:2力克美國隊，達成隊史第3度奪冠，也是時隔14年奪冠。東京股市因投資人期待運動相關用品企業的業績將變好，導致這些企業股價大漲。

日本運動用品知名品牌美津濃（MIZUNO） 在官方網站開始接受民眾預約Ｔ恤、毛巾等冠軍紀念品14種，該公司的公關部門表示，日本武士隊的複製球衣（replica uniform）等相關商品銷售量是上屆2017年經典賽的3倍以上。

此外，經典賽全球贊助商之一的Konami Digital Entertainment表示，到3月下旬為止，將以半價販售適用家庭用遊戲機的「eBASEBALL 實況野球 2022」。這是該公司棒球遊戲代表作「實況野球系列」最新作，收錄2022年度日本職業棒球最新資料。

今天在冠軍賽中擔任先發投手的今永昇太所屬的日職球隊橫濱DeNA海灣之星（Yokohama DeNA Bay Stars）的贊助商、家電量販野島（Nojima）到3月26日為止將舉行慶祝日本武士隊奪冠大拍賣，日本國內品牌的冰箱最多優惠價便宜約7萬日圓。

報導說，美津濃的股價今天在東京股市一度比前天（昨日是春分假日）收盤價上漲4.8%。其他的運動用品相關股股價也上漲。

田徑運動用品生產商亞瑟士（ASICS）的股價上漲3.6%、日本的運動服與服裝配飾公司迪桑特（DESCENTE）股票上漲4.2%、經營棒球手套專賣店的公司ZETT股價上漲10.0%。

另外，日本股市還出現奇特的現象，讓人覺得驚奇的是，與日本武士隊選手名字有關的公司股價也大漲。

舉例而言，像是鋼鐵製品公司「大谷工業」名稱讓人聯想到日本武士隊王牌「二刀流」大谷翔平，今天股價飆漲14.3%；汽車零件公司「村上開明堂」名稱讓人聯想起這兩天表現優異的日職三冠王村上宗隆，股價飆漲18.4%。（編輯：高照芬）1120322

#日本武士隊
#日本
#大谷翔平
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