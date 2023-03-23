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NBA戴維斯領軍湖人滅太陽 保季後賽希望[影]

2023/3/23 15:34（3/23 17:04 更新）
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NBA洛杉磯湖人22日靠著戴維斯（圖）27分、9籃板帶領下，以122比111擊退鳳凰城太陽。（圖取自twitter.com/Lakers）
NBA洛杉磯湖人22日靠著戴維斯（圖）27分、9籃板帶領下，以122比111擊退鳳凰城太陽。（圖取自twitter.com/Lakers）
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（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）靠著戴維斯（Anthony Davis）27分、9籃板以及羅素（D'Angelo Russell）26分，美國職籃NBA洛杉磯湖人今晚122比111擊退鳳凰城太陽。

美聯社報導，擠進先發名單的芮維斯（Austin Reaves）此役攻下25分，還交出生涯新高的11次助攻，助湖人在下半場力壓太陽，在詹姆斯（LeBron James）因傷缺陣期間的戰績提升到7勝5敗。

太陽方面，布克（Devin Booker）全場33分，有25分是在下半場攻下。他另抓下6個籃板、有5次助攻，但幾次關鍵時刻都被范德比（Jarred Vanderbilt）守死，無力率隊贏球，太陽苦吞近6戰的第5敗。

保羅（Chris Paul）此役為太陽貢獻18分。

杜蘭特（Kevin Durant）轉戰太陽後，已因腳踝傷勢連7戰缺陣。艾頓（Deandre Ayton）也因髖部傷勢，未隨隊前來洛杉磯。

湖人上週接連敗給休士頓火箭和達拉斯獨行俠後，擠進季後賽的機會日益渺茫，所幸最近贏得2連勝，目前在西區排名第10，季後賽還保有機會。（譯者：鄭詩韻/ 核稿：嚴思祺）1120323

#NBA
#湖人
#戴維斯
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