NBA灰熊喜收3連勝 亮槍主將莫蘭特禁賽期滿[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

影片來源：ESPN

（中央社曼菲斯20日綜合外電報導）美國職籃NBA曼菲斯灰熊今天擊敗達拉斯獨行俠收下3連勝，因在直播中亮槍遭禁賽8場的莫蘭特禁賽期滿，將能在例行賽尾聲之際歸隊。

灰熊今天靠傑克森（Jaren Jackson Jr.）攻下28分、從板凳出發的愛達瑪（Santi Aldama）也貢獻22分的聯手帶領，在主場以112比108擊退獨行俠。

灰熊主將莫蘭特（Ja Morant）莫蘭特的8場禁賽結束，目前還不清楚他何時會重回比賽，但最快會是在22日。灰熊昨天就宣布，莫蘭特將重回球場練球，但不會打對獨行俠的這場比賽。

灰熊知道莫蘭特有在練球，並努力為重返比賽做好準備。灰熊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）表示，他希望莫蘭特在看球隊比賽前，能參與隊上的練球，或至少參加投籃練習。

灰熊22日將迎戰休士頓火箭，雙方將在灰熊主場連打2場比賽。

灰熊在莫蘭特禁賽期間，拿下5勝3負的成績。

莫蘭特在灰熊與丹佛金塊之戰結束後去一家脫衣舞俱樂部，並開Instagram直播，後來還亮出一把手槍。此事引發軒然大波，莫蘭特從那個時候開始離開球隊，灰熊則於8日稱他還會再缺席4場比賽。

莫蘭特在事發後，曾與NBA總裁席佛（Adam Silver）在紐約會面，隨後聯盟也在15日宣布對他做出禁賽的處分。

聯盟調查發現，莫蘭特「是在喝醉的情況下拿了槍」，但無法證實槍支是否為他所有，同時也沒有發現他在曼菲斯飛往丹佛的飛機上，或任何NBA設施中帶著那把槍。

科羅拉多州警方在自己的調查中瞭解有關那段影片的相關情況，得到「沒有任何理由指控莫蘭特犯罪」的結論。

莫蘭特15日接受體育電視頻道ESPN訪問時，稱那把槍不是他的，但他會對自己的行為負起全責。

由於遭到禁賽，莫蘭特的薪水會蒸發約66萬9000美元（新台幣2039萬元），藉由入選年度最佳陣容獲得5年頂薪合約的機會也可能泡湯。

莫蘭特表示，自己在禁賽期間接受了心理諮商。

莫蘭特在場上的表現，可說是讓灰熊十分滿意。灰熊在2019年選秀會中，以榜眼籤選上莫蘭特，隨後他在2020年獲選為年度最佳新秀，並在去年獲得年度最佳進步獎。

莫蘭特本季平均每場比賽可獲27.1分，在全聯盟排名第9，另外曾6度拿下大三元。

他將在灰熊力拚季後賽門票之際歸隊，灰熊目前戰績44勝27敗，在他們例行賽剩下11場的情況下，暫時排在西區第2，落後龍頭金塊3.5場勝差，領先第3的沙加緬度國王1場。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1120321