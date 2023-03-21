更多編輯台推薦新聞：
村上宗隆經典賽吞3K後揮出再見安 證明日職打者價值
運動

村上宗隆經典賽吞3K後揮出再見安 證明日職打者價值

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看
國際

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試
生活

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA1/300
首頁 / 運動

NBA灰熊喜收3連勝 亮槍主將莫蘭特禁賽期滿[影]

2023/3/21 16:46（3/21 17:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影片來源：ESPN

（中央社曼菲斯20日綜合外電報導）美國職籃NBA曼菲斯灰熊今天擊敗達拉斯獨行俠收下3連勝，因在直播中亮槍遭禁賽8場的莫蘭特禁賽期滿，將能在例行賽尾聲之際歸隊。

灰熊今天靠傑克森（Jaren Jackson Jr.）攻下28分、從板凳出發的愛達瑪（Santi Aldama）也貢獻22分的聯手帶領，在主場以112比108擊退獨行俠。

灰熊主將莫蘭特（Ja Morant）莫蘭特的8場禁賽結束，目前還不清楚他何時會重回比賽，但最快會是在22日。灰熊昨天就宣布，莫蘭特將重回球場練球，但不會打對獨行俠的這場比賽。

灰熊知道莫蘭特有在練球，並努力為重返比賽做好準備。灰熊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）表示，他希望莫蘭特在看球隊比賽前，能參與隊上的練球，或至少參加投籃練習。

灰熊22日將迎戰休士頓火箭，雙方將在灰熊主場連打2場比賽。

灰熊在莫蘭特禁賽期間，拿下5勝3負的成績。

莫蘭特在灰熊與丹佛金塊之戰結束後去一家脫衣舞俱樂部，並開Instagram直播，後來還亮出一把手槍。此事引發軒然大波，莫蘭特從那個時候開始離開球隊，灰熊則於8日稱他還會再缺席4場比賽。

莫蘭特在事發後，曾與NBA總裁席佛（Adam Silver）在紐約會面，隨後聯盟也在15日宣布對他做出禁賽的處分。

聯盟調查發現，莫蘭特「是在喝醉的情況下拿了槍」，但無法證實槍支是否為他所有，同時也沒有發現他在曼菲斯飛往丹佛的飛機上，或任何NBA設施中帶著那把槍。

科羅拉多州警方在自己的調查中瞭解有關那段影片的相關情況，得到「沒有任何理由指控莫蘭特犯罪」的結論。

莫蘭特15日接受體育電視頻道ESPN訪問時，稱那把槍不是他的，但他會對自己的行為負起全責。

由於遭到禁賽，莫蘭特的薪水會蒸發約66萬9000美元（新台幣2039萬元），藉由入選年度最佳陣容獲得5年頂薪合約的機會也可能泡湯。

莫蘭特表示，自己在禁賽期間接受了心理諮商。

莫蘭特在場上的表現，可說是讓灰熊十分滿意。灰熊在2019年選秀會中，以榜眼籤選上莫蘭特，隨後他在2020年獲選為年度最佳新秀，並在去年獲得年度最佳進步獎。

莫蘭特本季平均每場比賽可獲27.1分，在全聯盟排名第9，另外曾6度拿下大三元。

他將在灰熊力拚季後賽門票之際歸隊，灰熊目前戰績44勝27敗，在他們例行賽剩下11場的情況下，暫時排在西區第2，落後龍頭金塊3.5場勝差，領先第3的沙加緬度國王1場。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1120321

#NBA
#莫蘭特
#灰熊
莫蘭特
莫蘭特直播亮槍惹議 警方正式展開調查莫蘭特亮槍遭灰熊禁賽 總教練：暫無歸隊時間表
灰熊
NBA灰熊落後29分上演大逆轉 延長賽擊敗馬刺[影]
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
兩度延長輸公牛 76人終止8連勝 季後賽門票再等等[影]