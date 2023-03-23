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安特托昆博24分鐘狂飆31分 公鹿擊潰馬刺持續稱霸[影]

2023/3/23 13:56（3/23 14:11 更新）
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美國職籃NBA領頭羊公鹿隊，22日晚上在「字母哥」安特托昆博（圖）強大火力帶領下，在主場以130比94擊潰馬刺隊。（圖取自twitter.com/Giannis_An34）
美國職籃NBA領頭羊公鹿隊，22日晚上在「字母哥」安特托昆博（圖）強大火力帶領下，在主場以130比94擊潰馬刺隊。（圖取自twitter.com/Giannis_An34）
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（中央社密爾瓦基22日綜合外電報導）美國職籃NBA領頭羊公鹿隊，今天晚上在「字母哥」安特托昆博強大火力帶領下，在主場以130比94擊潰馬刺隊。安特托昆博此役只打了24分鐘就刷了31分與14個籃板，火力驚人。

美聯社報導，公鹿隊擊敗馬刺隊後，目前在東區領先塞爾蒂克隊有2.5場勝差，他們接下來將踏上征途進行4場客場比賽，其中包括25日與西區盟主金塊隊對決。

前3節表現出色的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），今天第4節根本不用上場，只需坐看隊友拿下公鹿隊本季最一面倒的比賽勝利即可。

公鹿隊今天一路領先，波蒂斯（Bobby Portis）與密道頓（Khris Middleton）分別貢獻19分，密道頓還有10次助攻，波蒂斯抓下10個籃板。

馬刺隊方面是連續第二晚作戰，瓦塞爾（Devin Vassell）拿下全隊最高16分。頭號射手強生（Keldon Johnson）因頸部拉傷連續缺席兩場，例行先發瓊斯（Tre Jones）今晚也沒上陣，他昨天在馬刺以84比119輸給鵜鶘後左腳疼痛。

馬刺在第1節一度落後13分，在第2節兩度將差距縮小到2分內。馬刺小前鋒貝茨-迪歐普（Keita Bates-Diop）在上半場終了前2分41秒的3分打，讓公鹿隊僅以51比49領先，不過公鹿接著一波15比2狂飆，結束了上半場。

公鹿這波攻勢包括了字母哥的連續扣籃，第一次是補籃，第二次是和隊友密道頓合力上演空中接力灌籃；然後再以康納頓（Pat Connaughton）與殷格斯（Joe Ingles）的3分球結束上半場，殷格斯是在公鹿隊板凳席前的角落投出壓哨3分球。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1120323

#公鹿隊
#NBA
#安特托昆博
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