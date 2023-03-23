世界女子拳擊錦標賽 黃筱雯進冠軍戰林郁婷奪銅

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（中央社記者林行健新德里23日專電）2023年世界女子拳擊錦標賽今天在新德里舉行4強賽，黃筱雯戰勝泰國對手吉特龐，後天將與哥倫比亞選手爭奪冠軍，林郁婷則惜負哈薩克對手，拿下銅牌；中華民國駐印度代表葛葆萱下午前往探視選手，並為他們加油。

第13屆世界女子拳擊錦標賽15日至26日在新德里舉行，台灣代表隊由領隊陳金銘率領參賽，隊員包括黃筱雯、林郁婷、陳念琴和吳詩儀等好手，總教練為柯文明。

黃筱雯與林郁婷連日來過關斬將，各自贏下3場比賽。

在今天的四強賽上，黃筱雯遭遇泰國的吉特龐（Jutamas Jitpong），發揮臂展優勢，搭配靈活步法，鏖戰三回合後獲勝，取得後天的冠軍戰門票。

宣布賽果時，黃筱雯激動掩面跪下，向擂台四邊的觀眾行禮後，與教練團及隊員擁抱。她將於後天與哥倫比亞的卡斯塔尼達（Yeni Marcela Arias Castañeda）爭奪金牌。

今晚的另一場比賽，林郁婷不敵哈薩克的伊布拉吉穆瓦（Karina Ibragimova），止步於4強賽，摘下銅牌。

陳金銘接受中央社記者訪問時說，這次台灣隊前來印度參賽是為9月亞洲運動會暖身，同時為年輕選手練膽。

他表示，此次參賽的目的也是在於發現選手不足之處，以陳念琴為例，打拳的力道、變化性與反擊能力需要加強。

中華民國駐印度代表葛葆萱下午偕同教育組組長陳立穎，前往賽場探視選手。

葛葆萱除期許大家有好成績之外，也建議大家利用此次印度之行多看看，瞭解一下印度的發展狀況。（編輯：黃自強）1120323