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T1雲豹總教練換人 外籍教練接掌兵符

2023/3/24 20:39（3/24 20:51 更新）
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台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹隊24日進行教練團改組，由曾待過美國職籃NBA多倫多暴龍隊體系的外籍教練貝奈特（John Bennet）接下總教練職務。（桃園永豐雲豹提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年3月24日
台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹隊24日進行教練團改組，由曾待過美國職籃NBA多倫多暴龍隊體系的外籍教練貝奈特（John Bennet）接下總教練職務。（桃園永豐雲豹提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年3月24日
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（中央社記者黃巧雯台北24日電）台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹今天進行教練團改組，球團表示，由曾待過美國職籃NBA多倫多暴龍隊體系的外籍教練貝奈特接下兵符，將率隊全力衝擊季後賽席位。

T1聯盟桃園永豐雲豹近6戰僅拿下1勝，目前戰績5勝16敗暫居墊底，雲豹還剩9場例行賽，球團突然在今天進行教練團改組。

雲豹球團發布新聞稿表示，將由曾待過NBA多倫多暴龍球隊體系長達10年的外籍教練貝奈特（John Bennett）接下總教練職務，並同步聘請執教經驗豐富的麥卡洛克（David McCulloch）擔任助理教練，「寶寶教練」劉嘉發則轉任球員發展兼技術顧問。

球團指出，貝奈特在2013年加入多倫多暴龍，具有多年幕後球探及執教經驗，負責暴龍隊球員發展事務，不僅專注於挖掘潛力新秀並量身制定成長計畫，也因優異的工作表現、在2017年擔任夏季聯盟助理教練。

貝奈特2020年更被拔擢為近幾年發展聯盟頂尖強隊暴龍905的助理教練，並帶隊創造佳績，也是暴龍2019年奪冠幕後制服組的成員之一，證明他深耕籃球營運及執教的能力。

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雲豹目前與台中太陽之間已無勝差，勝率僅以些微差距落後，仍有機會挺進季後賽外卡賽，貝奈特說：「我們的排名只能繼續往上前進了，相信我們還有很多值得發展的潛力空間，我喜歡在一定程度的守則下，讓球員放手打球，希望帶隊贏得勝利，朝正確方向前進。」

球團表示，期待借助貝奈特過往在NBA暴龍隊經歷，短期內為雲豹挹注全新能量，在有超級球星霍華德（Dwight Howard）及艾夫伯（Michael Efevberha）領軍下，成功前進季後賽且挑戰獎盃。（編輯：孫承武）1120324

#貝奈特
#雲豹球團
#多倫多暴龍隊
霍華德
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