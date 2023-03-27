湯斯2記關鍵三分彈狙擊勇士 灰狼喜收3連勝[影]

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湯斯（左）26日在比賽尾聲接連砍進2記關鍵的三分彈，助NBA明尼蘇達灰狼99比96客場擊敗金州勇士。（圖取自twitter.com/Timberwolves）

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（中央社舊金山26日綜合外電報導）湯斯今天在比賽尾聲接連砍進2記關鍵的三分彈，幫助美國職籃NBA明尼蘇達灰狼99比96客場擊敗金州勇士，收下3連勝，目前暫居西區第7。

美聯社報導，在今天這場比賽剩下1分49秒，灰狼91比93落後之際，湯斯（Karl-Anthony Towns）先砍進一記三分球，幫球隊94比93超前；但勇士的普爾（Jordan Poole）立即回敬一記三分彈，讓勇士96比94要回領先。

灰狼接下來先靠戈貝爾（Rudy Gobert）2罰中1追回1分，安德森（Kyle Anderson）抄走葛林（Draymond Green）的球後，讓湯斯在終場前11秒再飆進三分彈，也幫助灰狼98比96領先2分。

麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）在終場前2.1秒2罰中1，加上柯瑞（Stephen Curry）沒能投進可以追平比分的三分球，讓灰狼最終以3分之差帶走勝利。

湯斯先前因右小腿拉傷缺席52場比賽後，今天在重回賽場的第2場比賽拿下14分，當中包括那2記價值連城的三分球，另外還有5籃板、2抄截進帳。

勇士今天輸球，終止主場9連勝，也錯失將季後賽種子序往前推的機會。勇士目前戰績39勝37敗，在西區排名第6，落後第5的洛杉磯快艇0.5場，離第4的鳳凰城太陽也只有1場的差距。

從板凳出發的普爾攻下全場最高27分，柯瑞也為勇士貢獻了20分。

灰狼此役獲勝，終止他們在勇士主場的12連敗。從板凳出發的瑞德（Naz Reid）攻下全隊最高23分，戈貝爾有10分、18籃板進帳，安德森也有12分、10籃板的雙十成績。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）1120327