更多編輯台推薦新聞：
周杰倫摘全球銷量冠軍 成首名奪冠華語歌手
娛樂

周杰倫摘全球銷量冠軍 成首名奪冠華語歌手

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修
生活

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近
生活

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA2/300
首頁 / 運動

NBA柯瑞奪39分 勇士逆轉勝鵜鶘[影]

2023/3/29 15:50（3/29 16:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
靠著柯瑞（前）39分，金州勇士28日以120比109逆轉擊敗紐奧良鵜鶘。（圖取自twitter.com/warriors）
靠著柯瑞（前）39分，金州勇士28日以120比109逆轉擊敗紐奧良鵜鶘。（圖取自twitter.com/warriors）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山28日綜合外電報導）靠著柯瑞39分、8籃板及8助攻，以及末節連續上籃助球隊逆轉超前的浦爾（Jordan Poole）全場21分，金州勇士今天以120比109逆轉擊敗紐奧良鵜鶘。

美聯社報導，湯普森（Klay Thompson）貢獻17分並投進5顆三分球，本季累計278顆不但傲視全聯盟，也是單季個人新高。

勇士隊在混沌不明的西區季後賽席次之爭爬到第6，領先明尼蘇達灰狼半場勝差，與鵜鶘的差距也拉開到1場半。

勇士26日在主場以96比99不敵灰狼，因此今天從落後20分逆轉獲勝算是重要勝利。這支衛冕軍正設法避免淪入附加賽，因為前6種子篤定取得季後賽門票。

鵜鶘方面，殷格拉姆（Brandon Ingram）挹注26分、8個籃板和7助攻，墨菲（Trey Murphy III）21分，麥卡倫（CJ McCollum）貢獻15分，但仍無法拿下勝利，5連勝就此止步。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120329

#柯瑞
#勇士隊
#湯普森
柯瑞
柯瑞主宰戰局飆36分 勇士延長賽125比116擊退公鹿[影]巴勒斯坦前總理柯瑞辭世 曾帶領以巴歷史性和談
湯普森
湯普森手感火燙狂飆12記三分彈 率勇士輕取雷霆[影]
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
密道頓轟本季新高34分 公鹿客場擊敗活塞[影]