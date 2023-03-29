NBA柯瑞奪39分 勇士逆轉勝鵜鶘[影]

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靠著柯瑞（前）39分，金州勇士28日以120比109逆轉擊敗紐奧良鵜鶘。（圖取自twitter.com/warriors）

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（中央社舊金山28日綜合外電報導）靠著柯瑞39分、8籃板及8助攻，以及末節連續上籃助球隊逆轉超前的浦爾（Jordan Poole）全場21分，金州勇士今天以120比109逆轉擊敗紐奧良鵜鶘。

美聯社報導，湯普森（Klay Thompson）貢獻17分並投進5顆三分球，本季累計278顆不但傲視全聯盟，也是單季個人新高。

勇士隊在混沌不明的西區季後賽席次之爭爬到第6，領先明尼蘇達灰狼半場勝差，與鵜鶘的差距也拉開到1場半。

勇士26日在主場以96比99不敵灰狼，因此今天從落後20分逆轉獲勝算是重要勝利。這支衛冕軍正設法避免淪入附加賽，因為前6種子篤定取得季後賽門票。

鵜鶘方面，殷格拉姆（Brandon Ingram）挹注26分、8個籃板和7助攻，墨菲（Trey Murphy III）21分，麥卡倫（CJ McCollum）貢獻15分，但仍無法拿下勝利，5連勝就此止步。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120329