受學長許嘉維激勵 詹泳逵1萬公尺競走破全國紀錄

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（中央社記者黃巧雯台北29日電）受台體大學長許嘉維今年初締造20公里競走全國新猷激勵，詹泳逵今天在112年全國大專校院田徑公開賽男子1萬公尺競走，繳出42分24秒54摘金，改寫許嘉維所保有全國紀錄。

許嘉維、詹泳逵同樣來自新竹市立成德高中，兩人一前一後來到台體大就讀，其中許嘉維去年3月在全國大專校院田徑公開賽男子1萬公尺競走以42分50秒23，打破全國紀錄，並在今年1月日本東京元旦競走賽傳出捷報，20公里競走繳出1小時26分47秒，成為兩項全國紀錄的保持人。

112年全國大專校院田徑公開賽在板橋第一運動場舉行，詹泳逵在男子1萬公尺競走項目，以42分24秒54拿下金牌，雙破大會和全國紀錄。

許嘉維、詹泳逵都是台體大教練許績勝的子弟兵，許績勝接受中央社訪問時表示，詹泳逵會選擇就讀台體大，就是想追求更好的成績，平時給予兩人都是相同的課表，看到學長今年初的好表現，詹泳逵也有自信同樣能破全國紀錄，展現正面積極的態度。

許績勝指出，詹泳逵未來將逐漸轉向以國際賽20公里競走為主項，並看好詹泳逵成績有機會再往上提升。他說：「在腿長固定時，步幅受限制，但如果後腳在地面推升時，能夠做得更好，步幅就可以加大一點點，即便是3、5公分，以1萬公尺而言，大概要走8500步，乘以3公分，就是非常大的距離，就可以快1至2分鐘。」

另外，許績勝表示，由於競走規則規定，膝蓋不能彎曲、雙腳不能同時離地，但因詹泳逵有聳肩擺臂問題，會帶動身體往上飄，可能會形成技術犯規，未來還需調整。（編輯：張雅淨）1120329