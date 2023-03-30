美職大聯盟31日開打 無線台華視獨家轉播

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（中央社記者楊啟芳台北30日電）美國職業棒球大聯盟（MLB）新球季台灣時間明天登場，中華電視股份有限公司今天說，華視主頻道CH12第3年取得無線台電視獨家轉播權，由主播錢定遠、陳亞理播報。

華視發布新聞稿表示，將固定於每週六、日上午轉播，明天開幕轉播洛杉磯天使隊（Los Angeles Angels）對戰奧克蘭運動家隊（Oakland Athletics）。

MLB今年增加不少在世界棒球經典賽（WBC）有出色表現的亞洲球員，被球迷暱稱為「國防部長」的球員張育成最受矚目，除在WBC有優異表現，獲選WBC最佳一壘手，也進入波士頓紅襪隊（Boston Red Sox）開季名單。

天使「二刀流」大谷翔平奪下WBC最有價值球員（MVP），率日本隊以全勝之姿抱走冠軍。錢定遠表示，今年是大谷翔平合約年，通常會拚得更兇、打得更有拚勁，營造更好身價。

MLB本季重點還有全新賽制，錢定遠、陳亞理說，包含「實施投球時鐘、限制投手退板和牽制次數、限制防守布陣及加大壘包」會有不小影響；錢定遠表示，球員們如何克服這些「時間」壓力及球隊無法布陣防守對隊形的變化，都是值得觀察重點。

至於今年最期待隊伍，錢定遠說，鎖定觀察紐約大都會隊（New York Mets），去年雖有強大補強，但季後賽走得有些坎坷，今年依舊有超高水準陣容，相當值得期待；陳亞理表示，大都會是MLB總薪資最高，值得期待能否在季後賽走得更遠。（編輯：李明宗）1120330