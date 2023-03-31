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林佳緯開轟穩定中求改變 U18東岸聯盟新北聯隊勝

2023/3/31 17:09（3/31 17:21 更新）
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2023年東岸聯盟U18棒球錦標賽持續展開，新北市聯隊31日與成功商水交手，新北中心棒次林佳緯轟2分砲帶起攻勢，助隊終場以11比4、6局拿勝。中央社記者謝靜雯攝 112年3月31日
2023年東岸聯盟U18棒球錦標賽持續展開，新北市聯隊31日與成功商水交手，新北中心棒次林佳緯轟2分砲帶起攻勢，助隊終場以11比4、6局拿勝。中央社記者謝靜雯攝 112年3月31日
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（中央社記者謝靜雯台東31日電）U18東岸聯盟棒球賽新北市聯隊今天與成功商水交手，一度4分落後，中心棒次林佳緯2分砲帶起攻勢，終場以11比4、6局拿勝；林佳緯穩定中求改變，目前優先考慮還是想拚旅外。

2023年U18東岸聯盟棒球錦標賽昨天在台東開打，新北市聯隊以穀保家商為主體加入鶯歌工商球員組成聯隊參賽，此隊球員年齡符合打玉山盃青棒選拔賽資格，算是為玉山盃觀察可用之兵。

新北市聯隊先發投手郭宸安今天2局有狀況，接替的黃仲翔也有受到隊友守備失誤的影響掉分，讓成功商水2局打完取得4比0領先。

新北市聯隊3局下反攻，林佳緯2分砲帶起球隊士氣，1人出局後再靠著觸身球保送、接連安打、盜壘、暴投搶分，新北市聯隊單局攻下7分、奠定勝基。

新北市聯隊林佳緯4局選到四壞保送、盜上二壘，再靠著高飛犧牲打跑回1分，5局葉弘仁高飛犧牲打送回第9分，6局再靠著接連四壞保送、內野安打、野手選擇、失誤跑回2分，拿下預賽2連勝。

新北市聯隊總教練周宗志表示，郭宸安木棒聯賽三、四階段出賽較少，希望透過這個比賽增加投球局數、多一點實戰累積，今天2局控球有點亂掉，可能因為太想要表現，爭取留在玉山盃的名單中。

新北市聯隊高三好手林佳緯開轟，林佳緯從高一開始就展現長打能力，一直是穀保母隊倚重的中心棒次，周宗志也提到，還是有持續看到林佳緯的成長，雖然有一段時間有點亂掉，但這個學期心態調整的很好，保持穩定的特色、從穩定中再尋求改變。

外野手林佳緯攻守俱佳，被評價具有中職選秀首輪潛力，但周宗志透露，林佳緯還沒有決定是否投入中職選秀，還是想拚旅外機會，就看有沒有球隊開合約，等比較接近一點跟家長討論過後才會確定。（編輯：陳政偉）1120331

2023年東岸聯盟U18棒球錦標賽新北市聯隊31日與成功商水交手，新北先發投手郭宸安（圖）2局有狀況，讓球隊一度處於劣勢。總教練周宗志賽後表示，郭宸安可能是太過想表現，反而造成反效果。中央社記者謝靜雯攝 112年3月31日
2023年東岸聯盟U18棒球錦標賽新北市聯隊31日與成功商水交手，新北先發投手郭宸安（圖）2局有狀況，讓球隊一度處於劣勢。總教練周宗志賽後表示，郭宸安可能是太過想表現，反而造成反效果。中央社記者謝靜雯攝 112年3月31日
#林佳緯
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