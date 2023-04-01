T1獵鷹禁區3塔領軍擊退海神 特攻封王再等等

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）台灣職籃T1聯盟台南台鋼獵鷹「禁區3塔」德古拉、布拉與阿修羅今天合力攻下74分，率隊以108比91擊敗高雄全家海神，而新北中信特攻例行賽封王魔術數字仍停在「M1」。

台南台鋼獵鷹今天在主場嘉藥紹宗體育館迎戰高雄全家海神，這場比賽也攸關龍頭新北中信特攻能否提前封王，特攻目前例行賽封王魔術數字為「M1」，暫居第2的獵鷹只要此役輸球，特攻就確定拿下例行賽冠軍。

海神一哥胡瓏貿以及洋將庫薩斯（Mindaugas Kupsas）今天缺陣，讓球隊禁區戰力大打折扣，面對獵鷹「禁區3塔」德古拉（Samuel Deguara） 、布拉（Sim Bhullar）與阿修羅（Robert Upshaw III），海神首節從外線展開攻勢，單節7記三分球，其中替補出發的吳曉謹就貢獻4顆，率隊以31比27領先。

獵鷹次節持續緊咬比分，德古拉上半場尾聲連得8分，包括連續3記扣籃，幫助獵鷹以56比51反超。

海神第3節由洋將布銳克曼（Jason Brickman）、波捍能（John Bohannon）聯手一度扳平，而獵鷹布拉、阿修羅再度主宰禁區，加上李漢昇、胡凱翔把握外線空檔，獵鷹帶著12分領先進入決勝節。

獵鷹決勝節多點開花，海神反攻未果，獵鷹最終以17分差勝出。

獵鷹此役3人得分超過20分，阿修羅轟下全隊最高29分，另有7籃板、6助攻，而德古拉、布拉各得24分、21分。

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獵鷹李漢昇今天對戰前東家攻下7分、送出8次助攻，談到獵鷹目前戰績穩居第2，展望接下來的季後賽，他賽後接受轉播單位訪問時表示，希望能幫助球隊贏球，「目前獵鷹與海神戰績差不多，季後賽首輪對戰海神機會大，會模擬對方攻防做研究」。

獵鷹贏球後，特攻封王魔術數字依舊停留在「M1」，明天仍有機會非自力封王，得看獵鷹與台中太陽一役戰況，若獵鷹持續連勝，特攻將力拚4月3日在主場自力封王。（編輯：李亨山）1120401