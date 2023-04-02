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徐翔聖U18東岸聯盟先發好投 有望拚玉山盃選拔

2023/4/2 10:59
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（中央社記者謝靜雯台東2日電）U18東岸聯盟新北市聯隊今天與台東體中白隊交手，新北聯隊投手徐翔聖先發5局無失分、展現壓制力，率隊以6比0拿勝；總教練周宗志稱讚徐翔聖企圖心強烈、進步多，有望進入玉山盃名單。

2023年U18東岸聯盟棒球錦標賽新北市聯隊今天與東體白隊交手，新北聯隊派出鶯歌工商投手徐翔聖先發，徐翔聖總計用60球投5局，被敲出5支安打，投出3次三振、1次四壞保送，無失分，最快球速143公里。

新北市聯隊6局啟動牛棚，張峻瑋中繼投1局有1次三振無失分，最快球速153公里，林鉑濬後援投1局投出3次三振、無失分，3任投手聯手壓制沒讓對手拿下分數。

新北市聯隊1局邱鑫率先敲出安打、短打推進，再靠著曾偉喆安打先馳得點，3局林盛恩適時安打再拿1分，5局新北市聯隊靠著接連安打、觸身球保送搶分，林佳緯開轟，2分砲幫助球隊拉開領先差距，新北聯隊單局攻下4分、順利拿下比賽勝利。

新北市聯隊此次以穀保家商為主體加入鶯歌工商球員組成聯隊，總教練周宗志表示，高二投手徐翔聖去年也有跟著聯隊打東岸聯盟，今年與去年相比，整體速度進步很多，目前最快球速約145公里。

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周宗志表示，徐翔聖高一的時候控球和變化球就有一定的水準，但直球均速不算突出，最後選拔賽名單被割捨，但他企圖心很強烈，這一年來做了很多訓練也有持續進步，控球和變化球都有一定水準，這樣的成長幅度值得肯定。

周宗志表示，徐翔聖近一年來直球的壓制性趕上變化球的壓制力，接下來一個月如果沒有受傷的話，徐翔聖很有機會進入玉山盃青棒選拔賽正選名單中。（編輯：張雅淨）1120402

#徐翔聖
#周宗志
#新北市聯隊
周宗志
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