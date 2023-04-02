更多編輯台推薦新聞：
山梨學院成縣內首支甲子園冠軍隊 總教練：讓選手樂在打球
運動

山梨學院成縣內首支甲子園冠軍隊 總教練：讓選手樂在打球

一週大事／川普遭刑事起訴、土耳其批准芬蘭入北約、台宏斷交...
生活

一週大事／川普遭刑事起訴、土耳其批准芬蘭入北約、台宏斷交...

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP
產經

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物
國際

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

李芳任李芳至不敵中國組合 馬德里羽球大師賽摘銀

2023/4/2 21:50（4/2 22:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣雙胞胎兄弟李芳任（左）、李芳至（右）2日在西班牙舉行的超級300馬德里羽球大師賽男雙決賽不敵中國組合拿下亞軍。（中央社檔案照片）
台灣雙胞胎兄弟李芳任（左）、李芳至（右）2日在西班牙舉行的超級300馬德里羽球大師賽男雙決賽不敵中國組合拿下亞軍。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北2日電）在西班牙舉行的超級300馬德里羽球大師賽今天壓軸登場的男雙決賽，台灣雙胞胎兄弟李芳任、李芳至，力抗30分鐘，以5比21、12比21不敵中國組合何濟霆、周昊東，屈居亞軍。

世界排名第60名的李芳任、李芳至，是以PFQ（資格賽最高排名遞補會內賽，Promotes from Qualifying ）的方式直接從會內賽打起，沒想到一路殺進冠軍戰，面對世界排名第18的中國組合。

首度闖進超級300等級冠軍戰的「李家兄弟」，首局似乎適應不良，開賽就0比5落後，接著追回2分後，被對手直接拉出一波14比1的攻勢，這段時間李芳任、李芳至毫無招架之力，很快地僅12分鐘就讓出首局。

第2局前段，李芳任、李芳至找回手感，經歷7次平手，雙方戰成9比9時，對手才連得4分稍稍拉開比數，但隨後李家兄弟又追回2分，形成11比13落後。

沒想到此時又被中國組合連得4分，也澆熄李芳任、李芳至的追分氣勢，中國組合很快就取得20比12的8個賽末點，隨後台灣組合回球過深出界，讓對手順利奪冠。

何濟霆、周昊東都是25歲，這也是兩人從去年合作以來首座國際賽事冠軍，何濟霆在2021年曾和當時的搭檔譚強拿下羽球世錦賽的男雙銀牌。（編輯：管中維）1120402

#馬德里羽球大師賽
#李芳任
#李芳至
延伸閱讀
戴資穎世界排名跌至第4 周天成滑落至第6周天成1比2不敵日本新秀 瑞士羽球賽居亞軍蘇迪曼盃羽球賽分組出爐 台灣搶8強門票有挑戰
李芳任
西班牙羽賽 雙胞胎兄弟李芳任、李芳至晉冠軍戰馬德里羽球大師賽 台灣李家兄弟晉級8強
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族