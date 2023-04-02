李芳任李芳至不敵中國組合 馬德里羽球大師賽摘銀

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台灣雙胞胎兄弟李芳任（左）、李芳至（右）2日在西班牙舉行的超級300馬德里羽球大師賽男雙決賽不敵中國組合拿下亞軍。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黎建忠台北2日電）在西班牙舉行的超級300馬德里羽球大師賽今天壓軸登場的男雙決賽，台灣雙胞胎兄弟李芳任、李芳至，力抗30分鐘，以5比21、12比21不敵中國組合何濟霆、周昊東，屈居亞軍。

世界排名第60名的李芳任、李芳至，是以PFQ（資格賽最高排名遞補會內賽，Promotes from Qualifying ）的方式直接從會內賽打起，沒想到一路殺進冠軍戰，面對世界排名第18的中國組合。

首度闖進超級300等級冠軍戰的「李家兄弟」，首局似乎適應不良，開賽就0比5落後，接著追回2分後，被對手直接拉出一波14比1的攻勢，這段時間李芳任、李芳至毫無招架之力，很快地僅12分鐘就讓出首局。

第2局前段，李芳任、李芳至找回手感，經歷7次平手，雙方戰成9比9時，對手才連得4分稍稍拉開比數，但隨後李家兄弟又追回2分，形成11比13落後。

沒想到此時又被中國組合連得4分，也澆熄李芳任、李芳至的追分氣勢，中國組合很快就取得20比12的8個賽末點，隨後台灣組合回球過深出界，讓對手順利奪冠。

何濟霆、周昊東都是25歲，這也是兩人從去年合作以來首座國際賽事冠軍，何濟霆在2021年曾和當時的搭檔譚強拿下羽球世錦賽的男雙銀牌。（編輯：管中維）1120402