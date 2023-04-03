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桃園棒球場晴天積水 市府將視需要協助改善

2023/4/3 17:44
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（中央社記者吳睿騏桃園3日電）中職昨天在桃園棒球場賽事出現晴天場地積水、比賽中燈柱熄滅而暫停13分鐘等狀況。桃園市政府體育局今天表示，場地積水問題將列入中長期計畫，將視需要協助改善。

桃園市體育局長許彥輝今天告訴中央社記者，依照球場合約的規範，應該是由球團負責場地的維修，市府將提供必要的資源與協助，共同解決問題。

他表示，針對棒球場軟硬體設施問題，桃園市府與桃猿球團平時都有持續開會討論、提出解決方案，例如球場積水等問題，就會列入中長期計畫，並視問題嚴重性協助解決。

除了中長期的球場修復計畫，許彥輝說，有關短期的球場修復計畫，雙方也會針對問題進行立即的修復與改善，提供球迷最好的觀賽感受。

另外，桃園市體育局下午發布新聞稿指出，在發展桃園運動產業的目標下，市府將提供必要資源與協助，全力支持樂天桃園球場優化球場狀態。

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對於球迷的建議，體育局表示，市府與球團也會審慎面對精進，以便呈現更好的賽事場地與營造友善觀賽環境。

本季樂天桃園棒球場首戰，昨天由樂天桃猿隊迎戰富邦悍將隊，不過場地卻發生狀況，由於前幾天下雨，雖然昨天的天氣晴朗，但工作人員從下午開始就持續吸水搶救場地，雙方無法進行室外打擊練習，一直整理場地到賽前才終於如期開打；賽事打到第5局時因燈柱熄滅，比賽暫停13分鐘，引發球迷議論。（編輯：戴光育）1120403

#許彥輝
#桃園市體育局長
#桃園棒球場
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