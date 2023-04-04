中國足協迄今9人被查 港媒：風暴未燒完

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（中央社台北4日電）中國足協反貪風暴越演越烈，過去5個月至少有9名教練、高層被查落馬，官方明言要深入查找足球領域腐敗問題。港媒報導，這場風暴仍未燒完，傳前足協主席、乒乓球名宿蔡振華也可能受牽連。

中國足協反貪腐風暴由2022年11月開始捲起，先是陸媒引述消息表示，中國國家足球隊前主帥李鐵被有關部門帶走調查，被帶走前李鐵正在參加中國國家足協舉辦的職業級教練培訓會議。其後官方正式通報，李鐵涉嫌嚴重違法正接受調查。

今年1月中國足協在蘇州召開第11屆執委會第8次會議，會中宣布足協秘書長劉奕被免職。

同月中國足球協會常務副秘書長兼國家隊管理部部長陳永亮也涉嫌嚴重違紀違法被查。據公開資訊，陳永亮過去曾涉及分贓培訓款項的疑雲，但最後全身而退。

2月官方通報，66歲的中國足球協會主席陳戌源涉嫌嚴重違紀違法被查。

3月中國男足假球案風暴繼續向上燒，中國足協官網同日通報，足協紀律委員會主任王小平及競賽部部長黃松涉嫌嚴重違紀違法被查。

3月27日中共中紀委書記、中央巡視工作領導小組組長李希下令對國家體育總局展開「機動巡視」，要求深入查找、推動解決體育領域、特別是足球領域腐敗問題和深層次體制機制問題。

男足風暴也上升至最高層的國家體育總局，3月29日官方通報，中國田徑協會主席于洪臣涉嫌嚴重違紀違法被查。于洪臣在國家體育總局任職多年，2010年至2017年調去足協工作，曾任中國足協副主席。

同日足協也通報中超聯賽公司前總經理董錚涉嫌嚴重違紀違法被查。

4月1日風暴燒至現任國家體育總局副局長、足協黨委書記杜兆才，他涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。

63歲的杜兆才此前曾任國際足聯理事會理事、亞足聯裁判委員會主席、2023年亞足聯亞洲杯中國組委會執行主席、東亞足聯主席。

中國體育總局4月2日緊急成立7人工作小組，由副局長李穎川領隊，進駐足協確保協會穩定運作。

香港星島日報今天報導，雖然官方緊急派工作組進駐足協，但並不代表這場足壇風暴到此為止。

外界流傳，曾主管中國足球的乒乓球名宿蔡振華可能受牽連。2014年初蔡振華以中共中央候補委員、國家體育總局副局長身分出任中國足協主席，並主持制定「中國足球改革發展總體方案」，誓言10年內成為亞洲強隊。被抓的于洪臣、董錚是他的愛將。

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報導指出，蔡振華5年前已經「轉行」，成為中華全國總工會副主席。面對傳言四起，蔡振華妻子黃勝在社群 媒體闢謠，貼出了丈夫在無錫醫院陪伴母親的照片，並稱「我家老頭一直忙於工作，剛有時間陪母親」。

報導引述分析指，中國足壇的嚴重貪腐醜聞，時任體育總局主要負責人至少需承擔領導責任。有傳言稱，該負責人是陳戌源、劉奕等人的伯樂，雖退居二綫，但能否平安着陸待觀察。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1120404